Взрыв боеприпасов в Крыму повредил железную дорогу

16 августа 2022 в 12:53 Размер текста - 17 +

Пассажиров со станции будут забирать автобусы, сообщил Сергей Аксенов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Детонация боеприпасов в Джанкойском районе Крыма повредила железную дорогу. Об этом сообщают региональные экстренные службы. Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что поезда будут останавливаться на станции Владиславовка. «Железная дорога в Джанкойском районе Крыма повреждена из-за взрыва на складе боеприпасов», — передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Аксенов в своем telegram-канале сообщил, что пассажиров поездов будут забирать автобусы со станции Владиславовка. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в районе села Майского произошел взрыв боеприпасов из-за пожара в воинской части. В результате инцидента пострадали два человека, угрозы их жизни нет. На место происшествия прибыл глава Крыма. Власти проводят эвакуацию села. Всего было вывезено около двух тысяч человек.

Детонация боеприпасов в Джанкойском районе Крыма повредила железную дорогу. Об этом сообщают региональные экстренные службы. Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что поезда будут останавливаться на станции Владиславовка. «Железная дорога в Джанкойском районе Крыма повреждена из-за взрыва на складе боеприпасов», — передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Аксенов в своем telegram-канале сообщил, что пассажиров поездов будут забирать автобусы со станции Владиславовка. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в районе села Майского произошел взрыв боеприпасов из-за пожара в воинской части. В результате инцидента пострадали два человека, угрозы их жизни нет. На место происшествия прибыл глава Крыма. Власти проводят эвакуацию села. Всего было вывезено около двух тысяч человек.