Взрыв боеприпасов в Крыму повредил железную дорогу

Детонация боеприпасов в Джанкойском районе Крыма повредила железную дорогу. Об этом сообщают региональные экстренные службы. Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что поезда будут останавливаться на станции Владиславовка.
«Железная дорога в Джанкойском районе Крыма повреждена из-за взрыва на складе боеприпасов», — передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Аксенов в своем telegram-канале сообщил, что пассажиров поездов будут забирать автобусы со станции Владиславовка.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в районе села Майского произошел взрыв боеприпасов из-за пожара в воинской части. В результате инцидента пострадали два человека, угрозы их жизни нет. На место происшествия прибыл глава Крыма. Власти проводят эвакуацию села. Всего было вывезено около двух тысяч человек.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»