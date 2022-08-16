Глава Крыма: в результате взрыва боеприпасов пострадали люди

Детонация на складе боеприпасов продолжается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

При взрыве боеприпасов в селе Майском, находящемся в Республике Крым, пострадали два человека, однако угрозы их жизни нет. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Нахожусь в селе, где произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает», — написал он в своем telegram-канале.

Он добавил, что детонация продолжается. На место выехали высокопоставленные чиновники, администрация села, сотрудники спасательных служб и военные.

О том, что в селе Майском, расположенном в Джанкойском районе Республики Крым, сдетонировали боеприпасы, стало известно утром 16 августа. Об этом сообщили местные власти. Минобороны РФ подтвердило эту информацию. Власти начали эвакуацию жителей населенного пункта — всего вывезли около двух тысяч человек.