Глава Крыма: в результате взрыва боеприпасов пострадали люди

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Детонация на складе боеприпасов продолжается Фото:

При взрыве боеприпасов в селе Майском, находящемся в Республике Крым, пострадали два человека, однако угрозы их жизни нет. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Нахожусь в селе, где произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает», — написал он в своем telegram-канале.

Он добавил, что детонация продолжается. На место выехали высокопоставленные чиновники, администрация села, сотрудники спасательных служб и военные.

О том, что в селе Майском, расположенном в Джанкойском районе Республики Крым, сдетонировали боеприпасы, стало известно утром 16 августа. Об этом сообщили местные власти. Минобороны РФ подтвердило эту информацию. Власти начали эвакуацию жителей населенного пункта — всего вывезли около двух тысяч человек.

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При взрыве боеприпасов в селе Майском, находящемся в Республике Крым, пострадали два человека, однако угрозы их жизни нет. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. «Нахожусь в селе, где произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает», — написал он в своем telegram-канале. Он добавил, что детонация продолжается. На место выехали высокопоставленные чиновники, администрация села, сотрудники спасательных служб и военные. О том, что в селе Майском, расположенном в Джанкойском районе Республики Крым, сдетонировали боеприпасы, стало известно утром 16 августа. Об этом сообщили местные власти. Минобороны РФ подтвердило эту информацию. Власти начали эвакуацию жителей населенного пункта — всего вывезли около двух тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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