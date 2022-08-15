В ХМАО модернизируют школы ради федеральных проектов

16 августа 2022 в 13:25 Размер текста - 17 +

В ХМАО модернизируют школы в рамках федерального проекта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На базе школ ХМАО откроются 13 центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Для этого были модернизированы классы школ и закуплено новое оборудование. Об этом URA.RU рассказали в департаменте образования ХМАО. «На базе центров образования естественно-научной и технологической направленности „Точка роста“ реализуются 89 дополнительных общеразвивающих программ, 286 программ внеурочной деятельности по пяти профилям: цифровому, гуманитарному, естественнонаучному, техническому, шахматному образованию», — добавили в окружном департаменте. Центры «Точка роста» создают, чтобы, используя современное оборудование и методики, организовать обучение в школах сельской местности и малых городов России по-новому. Проект реализуется в школах региона в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Указом главы государства 2022—2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. Основными задачами проведения десятилетия являются привлечение талантливой молодежи в научную сферу, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач укрепления общества, повышение доступности информации о перспективах научной деятельности для граждан страны.

На базе школ ХМАО откроются 13 центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Для этого были модернизированы классы школ и закуплено новое оборудование. Об этом URA.RU рассказали в департаменте образования ХМАО. «На базе центров образования естественно-научной и технологической направленности „Точка роста“ реализуются 89 дополнительных общеразвивающих программ, 286 программ внеурочной деятельности по пяти профилям: цифровому, гуманитарному, естественнонаучному, техническому, шахматному образованию», — добавили в окружном департаменте. Центры «Точка роста» создают, чтобы, используя современное оборудование и методики, организовать обучение в школах сельской местности и малых городов России по-новому. Проект реализуется в школах региона в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Указом главы государства 2022—2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. Основными задачами проведения десятилетия являются привлечение талантливой молодежи в научную сферу, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач укрепления общества, повышение доступности информации о перспективах научной деятельности для граждан страны.