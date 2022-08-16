Мурашко призвал россиян снова носить маски из-за коронавируса

16 августа 2022 в 13:39 Размер текста - 17 +

Заболеваемость коронавирусом в России растет шесть дней подряд Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Россиянам лучше носить маски в общественных местах из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Сейчас идет период подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Поэтому очень важно, чтобы сегодня мы все-таки соблюдали масочный режим в общественных местах и своевременно ревакцинировались», — передает его слова ТАСС. Мурашко также посоветовал пройти ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Особенно — гражданам старше 50 лет и людям с хроническими заболеваниями. По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, рост количества случаев заболевания отмечен в 84 субъектах России, сообщает телеканал 360. Суточный показатель заболеваемости шесть дней составляет более 20 тысяч зараженных, дополняет агентство Nation News. Опасность новой волны коронавируса в России заключается в его сочетании с сезонными осенними заболеваниями: гриппом или аденовирусом, отметила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

Россиянам лучше носить маски в общественных местах из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Сейчас идет период подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Поэтому очень важно, чтобы сегодня мы все-таки соблюдали масочный режим в общественных местах и своевременно ревакцинировались», — передает его слова ТАСС. Мурашко также посоветовал пройти ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Особенно — гражданам старше 50 лет и людям с хроническими заболеваниями. По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, рост количества случаев заболевания отмечен в 84 субъектах России, сообщает телеканал 360. Суточный показатель заболеваемости шесть дней составляет более 20 тысяч зараженных, дополняет агентство Nation News. Опасность новой волны коронавируса в России заключается в его сочетании с сезонными осенними заболеваниями: гриппом или аденовирусом, отметила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.