Вирусолог назвала главную опасность новой волны COVID в России

13 августа 2022 в 08:47 Размер текста - 17 +

Сочетания коронавируса с другими инфекциями опасно, подчеркнула Елена Малинникова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Опасность новой волны коронавируса в России заключается в его сочетании с сезонными осенними заболеваниями: гриппом или аденовирусом. Об этом заявила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова. «Сегодня важно для здравоохранения не то, что растет заболеваемость коронавирусной инфекцией, а то, что могут быть микст-инфекции — сочетание коронавируса и гриппа, аденовируса и коронавирусной инфекции. Основным способом профилактики таких заболеваний является вакцинация. Сегодня новый коронавирус мутирует фактически ежедневно, но при этом пациенты в основном болеют легко», — сказала Малинникова в беседе с РИА «Новости». Ранее число зараженных COVID-19 в России начало расти. Врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что новая волна коронавируса в России будет не взрывной, но затяжной. В оперштабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что коллективный иммунитет к вирусу снизился до 7,4%, пишет «Газета Кемерово».

Опасность новой волны коронавируса в России заключается в его сочетании с сезонными осенними заболеваниями: гриппом или аденовирусом. Об этом заявила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова. «Сегодня важно для здравоохранения не то, что растет заболеваемость коронавирусной инфекцией, а то, что могут быть микст-инфекции — сочетание коронавируса и гриппа, аденовируса и коронавирусной инфекции. Основным способом профилактики таких заболеваний является вакцинация. Сегодня новый коронавирус мутирует фактически ежедневно, но при этом пациенты в основном болеют легко», — сказала Малинникова в беседе с РИА «Новости». Ранее число зараженных COVID-19 в России начало расти. Врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что новая волна коронавируса в России будет не взрывной, но затяжной. В оперштабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что коллективный иммунитет к вирусу снизился до 7,4%, пишет «Газета Кемерово».