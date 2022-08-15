15 августа 2022

Мигранты массово покидают ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожный вокзал. Курган, железнодорожный вокзал, чемодан, пассажиры, ожидание поезда, багаж, поезд, вагон поезда
10 453 жителей покинули ЯНАО Фото:

С января 2022 года ЯНАО покинули более 10 тысяч жителей. Как сообщается в документах на сайте правительства региона, из них больше полутора тысяч переехали в страны СНГ и дальнего зарубежья.

«Общие итоги миграции за январь — май 2022 года: число прибывших — 8887 человек. Число выбывших — 10453 человек, из них в пределах России — 8654, в страны СНГ — 1786, в страны дальнего зарубежья — 13», — говорится в документах. Миграционный отток из региона составил 1566 человек.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2020 году в ЯНАО случился миграционный прирост. В регион въехали порядка 70 тысяч иностранных граждан.

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С января 2022 года ЯНАО покинули более 10 тысяч жителей. Как сообщается в документах на сайте правительства региона, из них больше полутора тысяч переехали в страны СНГ и дальнего зарубежья. «Общие итоги миграции за январь — май 2022 года: число прибывших — 8887 человек. Число выбывших — 10453 человек, из них в пределах России — 8654, в страны СНГ — 1786, в страны дальнего зарубежья — 13», — говорится в документах. Миграционный отток из региона составил 1566 человек. Ранее URA.RU сообщало, что в 2020 году в ЯНАО случился миграционный прирост. В регион въехали порядка 70 тысяч иностранных граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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