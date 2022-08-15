15 августа 2022

Путин объявил о кадровых назначениях в судах Пермского края

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Суд. Курган, приговор, судья, суд, судебный процесс
В шести судах Пермского края назначены судьи Фото:

Президент России Владимир Путин назначил судей федеральных судов в Перми и городах края. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить на шестилетний срок полномочий […] в Пермском крае… Заместителем председателя Дзержинского районного суда Перми Калашникову Екатерину Александровну; заместителем председателя Свердловского районного суда Перми Оплетину Екатерину Сергеевну; заместителем председателя Соликамского городского суда Крымских Татьяну Викторовну», — говорится в указе.

Также назначены судьи в Добрянском и Нытвенском районных судах: Валентина Радостева и Роман Борисов. Судьей Свердловского райсуда города Перми назначена Юлия Гузеева.

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Президент России Владимир Путин назначил судей федеральных судов в Перми и городах края. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить на шестилетний срок полномочий […] в Пермском крае… Заместителем председателя Дзержинского районного суда Перми Калашникову Екатерину Александровну; заместителем председателя Свердловского районного суда Перми Оплетину Екатерину Сергеевну; заместителем председателя Соликамского городского суда Крымских Татьяну Викторовну», — говорится в указе. Также назначены судьи в Добрянском и Нытвенском районных судах: Валентина Радостева и Роман Борисов. Судьей Свердловского райсуда города Перми назначена Юлия Гузеева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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