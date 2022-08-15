Путин объявил о кадровых назначениях в судах Пермского края

Президент России Владимир Путин назначил судей федеральных судов в Перми и городах края. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить на шестилетний срок полномочий […] в Пермском крае… Заместителем председателя Дзержинского районного суда Перми Калашникову Екатерину Александровну; заместителем председателя Свердловского районного суда Перми Оплетину Екатерину Сергеевну; заместителем председателя Соликамского городского суда Крымских Татьяну Викторовну», — говорится в указе.
Также назначены судьи в Добрянском и Нытвенском районных судах: Валентина Радостева и Роман Борисов. Судьей Свердловского райсуда города Перми назначена Юлия Гузеева.
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