Военных осудили за разрушение казармы, где погибли челябинцы

В обрушении казармы, при котором погибло 24 десантника, обвинили 11 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Омском гарнизонном суде 16 августа прошел суд над руководством 242-го учебного центра ВДВ, в котором семь лет назад из-за разрушения казармы погибло 24 срочника, среди которых было два челябинца. На скамье подсудимых оказались сразу 11 человек.

Самый строгий приговор, как сообщает ТАСС, получил заместитель командира учебного центра ВДВ по тылу Владислав Пархоменко. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), и назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 6 млн рублей. Пархоменко взяли под стражу в зале суда.

Из всех участников судебного процесса шестеро были взяты под стражу. В отношении бывшего командира учебного центра ВДВ Олега Пономарева уголовное дело было прекращено.

Обрушение казармы произошло 12 июля 2015 года. Тогда погибло 24 военнослужащих, еще 19 получили серьезные травмы. Мать одного из челябинских десантников, погибших при обрушении, спустя шесть лет добилась от Министерства обороны РФ денежной компенсации за смерть сына.