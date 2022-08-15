Челябинский депутат привез в Москву подарок Рамзану Кадырову

Владимир Корнев собирается передать главе Чечни златоустовскую гравюру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат городской думы Челябинска Владимир Корнев 16 августа привез в Москву златоустовскую гравюру, которую собирается подарить главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Как сообщил URA.RU депутат, сегодня он в качестве почетного гостя находится на турнире «Своя игра», который посвящен первому президенту Чечни Ахмату Кадырову.

«Нахожусь в Москве в составе делегации от Челябинской области на интеллектуальной игре „Своя игра“ в честь Ахмата Кадырова. Привез с собой златоустовскую гравюру, на которой изображена мечеть. Собираюсь передать этот подарок для Рамзана Кадырова через чеченскую делегацию», — заявил URA.RU депутат.

Корнев отметил, что руководитель Чечни сегодня многое делает для страны и российских солдат в ходе проведения спецоперации на Украине. Корнев представляет в столице Уральское федерально-окружное отделение Гражданского комитета России, структуру, которую он возглавил этим летом. Турнир в Москве пройдет при поддержке Общественной палаты РФ и постоянного представительства Чеченской Республики при президенте РФ.