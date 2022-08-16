Минобороны РФ назвали диверсией взрывы в Крыму

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Докучаевск. ДНР, дым, донбасс, днр, взрыв
В результате взрывов снарядов пострадали ряд домов, ЛЭП и железнодорожное полотно Фото:

Детонация боеприпасов в Джанкойском районе Крыма произошла в результате диверсии. Об этом заявили в Минобороны РФ. В результате взрывов пострадал ряд гражданских объектов, в том числе ЛЭП и железная дорога.

«Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой. Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

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Детонация боеприпасов в Джанкойском районе Крыма произошла в результате диверсии. Об этом заявили в Минобороны РФ. В результате взрывов пострадал ряд гражданских объектов, в том числе ЛЭП и железная дорога. «Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой. Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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