Минобороны РФ назвали диверсией взрывы в Крыму

16 августа 2022 в 14:56 Размер текста - 17 +

В результате взрывов снарядов пострадали ряд домов, ЛЭП и железнодорожное полотно Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Детонация боеприпасов в Джанкойском районе Крыма произошла в результате диверсии. Об этом заявили в Минобороны РФ. В результате взрывов пострадал ряд гражданских объектов, в том числе ЛЭП и железная дорога. «Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой. Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

Детонация боеприпасов в Джанкойском районе Крыма произошла в результате диверсии. Об этом заявили в Минобороны РФ. В результате взрывов пострадал ряд гражданских объектов, в том числе ЛЭП и железная дорога. «Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой. Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.