Минобороны РФ назвали диверсией взрывы в Крыму

В результате взрывов снарядов пострадали ряд домов, ЛЭП и железнодорожное полотно
Детонация боеприпасов в Джанкойском районе Крыма произошла в результате диверсии. Об этом заявили в Минобороны РФ. В результате взрывов пострадал ряд гражданских объектов, в том числе ЛЭП и железная дорога.
«Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой. Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
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