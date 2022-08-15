Тюменские власти закупают технику для защиты секретных данных

16 августа 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

Компьютеры с сертификатами от ФСБ должны защитить чиновников от утечек секретной информации Фото: Александр Мамаев © URA.RU В управление делами правительства Тюменской области закупят компьютеры, в которые встроены системы защиты данных, для недопущения утечки сведений, составляющих государственную тайну. Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок. На эти цели потратят 2,6 млн рублей. «Наименование объекта закупки: ПЭВМ (персональная электронная вычислительная машина) в защищенном исполнении („Secret“ или эквивалент) — пять штук, ПЭВМ в защищенном исполнении — одна штука, генератор электромагнитного шума — пять штук. Начальная цена: 2 662 500 рублей», — говорится в информации к госзакупке. Персональные компьютеры типа «Secret» используются для обработки и защиты информации, содержащей государственную тайну. Устройства, которые понадобились областным властям, имеют сертификаты ФСБ и ФСТЭК (органа, отвечающего за контроль в области госбезопасности). Доставку техники до места эксплуатации сможет осуществить только компания, уполномоченная на перевозку секретных отправлений. Стоимость одного компьютера типа «Secret» составляет порядка 390 000 рублей. Техника, приобретаемая в единственном экземпляре, в среднем, обойдется бюджету области в более чем 720 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало о других закупках, направленных на сохранение секретных данных. Так, в мэрии Тюмени искали подрядчика на поиск прослушки в калькуляторах и лампочках, в УФСИН закупали оборудование для защиты переговоров сотрудников, а Арбитражный суд выделил 800 тысяч рублей на обследование двух кабинетов на наличие «жучков». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В управление делами правительства Тюменской области закупят компьютеры, в которые встроены системы защиты данных, для недопущения утечки сведений, составляющих государственную тайну. Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок. На эти цели потратят 2,6 млн рублей. «Наименование объекта закупки: ПЭВМ (персональная электронная вычислительная машина) в защищенном исполнении („Secret“ или эквивалент) — пять штук, ПЭВМ в защищенном исполнении — одна штука, генератор электромагнитного шума — пять штук. Начальная цена: 2 662 500 рублей», — говорится в информации к госзакупке. Персональные компьютеры типа «Secret» используются для обработки и защиты информации, содержащей государственную тайну. Устройства, которые понадобились областным властям, имеют сертификаты ФСБ и ФСТЭК (органа, отвечающего за контроль в области госбезопасности). Доставку техники до места эксплуатации сможет осуществить только компания, уполномоченная на перевозку секретных отправлений. Стоимость одного компьютера типа «Secret» составляет порядка 390 000 рублей. Техника, приобретаемая в единственном экземпляре, в среднем, обойдется бюджету области в более чем 720 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало о других закупках, направленных на сохранение секретных данных. Так, в мэрии Тюмени искали подрядчика на поиск прослушки в калькуляторах и лампочках, в УФСИН закупали оборудование для защиты переговоров сотрудников, а Арбитражный суд выделил 800 тысяч рублей на обследование двух кабинетов на наличие «жучков».