Самолет с журналистами пула Мишустина экстренно сел из-за птицы

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Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, ввс россии, военный самолет, ту-134убл
Самолет правительственного пула совершил экстренную посадку в аэропорту Читы (архивное фото) Фото:

В двигатель самолета, на котором летели журналисты пресс-пула премьер-министра РФ Михаила Мишустина, попала птица. Пилоты смогли экстренно посадить борт при одном работающем двигателе. Об этом сообщают корреспонденты URA.RU, летевшие на самолете.

«Самолет с правительственным пулом журналистов совершил аварийную посадку в аэропорту Читы. В левый двигатель попала птица, из-за чего он отказал. На одном двигателе пилоты вернулись в аэропорт и посадили машину», — сообщили корреспонденты URA.RU.

Журналисты отметили профессиональные действия пилотов и экипажа. «Все четко, без паники. Никто не пострадал», — сообщили корреспонденты.

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В двигатель самолета, на котором летели журналисты пресс-пула премьер-министра РФ Михаила Мишустина, попала птица. Пилоты смогли экстренно посадить борт при одном работающем двигателе. Об этом сообщают корреспонденты URA.RU, летевшие на самолете. «Самолет с правительственным пулом журналистов совершил аварийную посадку в аэропорту Читы. В левый двигатель попала птица, из-за чего он отказал. На одном двигателе пилоты вернулись в аэропорт и посадили машину», — сообщили корреспонденты URA.RU. Журналисты отметили профессиональные действия пилотов и экипажа. «Все четко, без паники. Никто не пострадал», — сообщили корреспонденты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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