Самолет с журналистами пула Мишустина экстренно сел из-за птицы

16 августа 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

Самолет правительственного пула совершил экстренную посадку в аэропорту Читы (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В двигатель самолета, на котором летели журналисты пресс-пула премьер-министра РФ Михаила Мишустина, попала птица. Пилоты смогли экстренно посадить борт при одном работающем двигателе. Об этом сообщают корреспонденты URA.RU, летевшие на самолете. «Самолет с правительственным пулом журналистов совершил аварийную посадку в аэропорту Читы. В левый двигатель попала птица, из-за чего он отказал. На одном двигателе пилоты вернулись в аэропорт и посадили машину», — сообщили корреспонденты URA.RU. Журналисты отметили профессиональные действия пилотов и экипажа. «Все четко, без паники. Никто не пострадал», — сообщили корреспонденты.

В двигатель самолета, на котором летели журналисты пресс-пула премьер-министра РФ Михаила Мишустина, попала птица. Пилоты смогли экстренно посадить борт при одном работающем двигателе. Об этом сообщают корреспонденты URA.RU, летевшие на самолете. «Самолет с правительственным пулом журналистов совершил аварийную посадку в аэропорту Читы. В левый двигатель попала птица, из-за чего он отказал. На одном двигателе пилоты вернулись в аэропорт и посадили машину», — сообщили корреспонденты URA.RU. Журналисты отметили профессиональные действия пилотов и экипажа. «Все четко, без паники. Никто не пострадал», — сообщили корреспонденты.