Средняя зарплата в ЯНАО выросла на 14 тысяч рублей за год

16 августа 2022 в 16:52 Размер текста - 17 +

В первом полугодии 2022 года средняя зарплата в ЯНАО выросла на 14 тыс рублей в сравнении с 2021 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Средняя зарплата жителей ЯНАО в первом полугодии 2022 года превысила 130 тыс. рублей. Это почти на 14 тыс. рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили в департаменте экономики ЯНАО. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по автономному округу в январе — мае 2022 года составила 131 271 рублей», — гласит текст документа, опубликованного на сайте департамента. Эта сумма на 9,9% больше, чем в 2021 году, что составляет, почти 14 тыс. рублей. При этом реальная заработная плата жителей, напротив, стала меньше. По данным депэкономики, при расчете оплаты труда с учетом индекса потребительских цен, в сравнении с январем — маем 2021 года, она сократилась на 0,4%. Ранее URA.RU сообщало, что за первое полугодие 2022 года в ЯНАО ввели в действие в два раза больше жилых домов, чем за такой же период 2021 года. При этом стоимость строительства в сравнении с прошлогодними ценами стала на 22% меньше.

Средняя зарплата жителей ЯНАО в первом полугодии 2022 года превысила 130 тыс. рублей. Это почти на 14 тыс. рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили в департаменте экономики ЯНАО. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по автономному округу в январе — мае 2022 года составила 131 271 рублей», — гласит текст документа, опубликованного на сайте департамента. Эта сумма на 9,9% больше, чем в 2021 году, что составляет, почти 14 тыс. рублей. При этом реальная заработная плата жителей, напротив, стала меньше. По данным депэкономики, при расчете оплаты труда с учетом индекса потребительских цен, в сравнении с январем — маем 2021 года, она сократилась на 0,4%. Ранее URA.RU сообщало, что за первое полугодие 2022 года в ЯНАО ввели в действие в два раза больше жилых домов, чем за такой же период 2021 года. При этом стоимость строительства в сравнении с прошлогодними ценами стала на 22% меньше.