За год в ЯНАО удвоили строительство нового жилья

Количество новых жилых домов в ЯНАО в сравнении с прошлым годом возросло в два раза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За первое полугодие 2022 года в действие ввели в два раза больше жилых домов, чем за такой же период 2021 года. Об этом сообщили в департаменте экономики ЯНАО.

«В январе—июне 2022 года организациями всех форм собственности введено в действие жилых домов общей площадью 92,1 тыс. м2. Увеличение в 2 раза к январю-июню 2021 г», — гласит текст отчета, опубликованного на сайте департамента.

При этом стоимость работ по виду деятельности «строительство» составила почти 250 млрд рублей. Это на 22% меньше, чем за период январь — июнь 2021 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО уменьшились объемы нефте- и газодобычи в 2022 году. Однако, переработка углеводородов в регионе напротив возросла в сравнении с прошлым годом.