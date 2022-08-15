Мэрия объяснила, почему не перекроют дорогу в Новом Уренгое

16 августа 2022 в 17:21 Размер текста - 17 +

Власти города ранее сообщали, что дорогу полностью закроют 15 августа Фото: Анна Майорова © URA.RU Дорожники не намерены перекрывать из-за строительных работ проспект Губкина. Как рассказали URA.RU в пресс-службе администрации, сейчас в этом нет необходимости. Движение ограничат, когда начнется укладка асфальта. «Принято решение пока не перекрывать улицу. Ее закроют, когда рабочие будут укладывать верхних слой асфальта», — ответили там. В компании «Уренгойдорстрой», которая занимается строительством дороги, агентству объяснили, что перекрытие отменили, чтобы не создавать неудобства горожанам. «Если сейчас ее перекрыть, то людям придется ездить в объезд по одной дороге — это Западная магистраль. При необходимости дорогу будут закрывать ночью», — уточнили в пресс-службе. Ранее мэрия анонсировала, что проспект Губкина полностью закроют на ремонт 15 августа. Ремонтные работы начались в середине мая. В результате дорожники расширят проезжую часть. Также появятся участки дороги с тремя полосами движения в одну сторону и кольцевая развязка.

Дорожники не намерены перекрывать из-за строительных работ проспект Губкина. Как рассказали URA.RU в пресс-службе администрации, сейчас в этом нет необходимости. Движение ограничат, когда начнется укладка асфальта. «Принято решение пока не перекрывать улицу. Ее закроют, когда рабочие будут укладывать верхних слой асфальта», — ответили там. В компании «Уренгойдорстрой», которая занимается строительством дороги, агентству объяснили, что перекрытие отменили, чтобы не создавать неудобства горожанам. «Если сейчас ее перекрыть, то людям придется ездить в объезд по одной дороге — это Западная магистраль. При необходимости дорогу будут закрывать ночью», — уточнили в пресс-службе. Ранее мэрия анонсировала, что проспект Губкина полностью закроют на ремонт 15 августа. Ремонтные работы начались в середине мая. В результате дорожники расширят проезжую часть. Также появятся участки дороги с тремя полосами движения в одну сторону и кольцевая развязка.