Мэрия объяснила, почему не перекроют дорогу в Новом Уренгое

Дорожники не намерены перекрывать из-за строительных работ проспект Губкина. Как рассказали URA.RU в пресс-службе администрации, сейчас в этом нет необходимости. Движение ограничат, когда начнется укладка асфальта.
«Принято решение пока не перекрывать улицу. Ее закроют, когда рабочие будут укладывать верхних слой асфальта», — ответили там.
В компании «Уренгойдорстрой», которая занимается строительством дороги, агентству объяснили, что перекрытие отменили, чтобы не создавать неудобства горожанам. «Если сейчас ее перекрыть, то людям придется ездить в объезд по одной дороге — это Западная магистраль. При необходимости дорогу будут закрывать ночью», — уточнили в пресс-службе.
Ранее мэрия анонсировала, что проспект Губкина полностью закроют на ремонт 15 августа. Ремонтные работы начались в середине мая. В результате дорожники расширят проезжую часть. Также появятся участки дороги с тремя полосами движения в одну сторону и кольцевая развязка.
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