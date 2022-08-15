15 августа 2022

Мэрия объяснила, почему не перекроют дорогу в Новом Уренгое

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выездное совещание общественного совета федерального партийного проекта «Безопасные дороги». Екатеринбург, строительство дороги, бордюр, ремонт дороги
Власти города ранее сообщали, что дорогу полностью закроют 15 августа Фото:

Дорожники не намерены перекрывать из-за строительных работ проспект Губкина. Как рассказали URA.RU в пресс-службе администрации, сейчас в этом нет необходимости. Движение ограничат, когда начнется укладка асфальта.

«Принято решение пока не перекрывать улицу. Ее закроют, когда рабочие будут укладывать верхних слой асфальта», — ответили там.

В компании «Уренгойдорстрой», которая занимается строительством дороги, агентству объяснили, что перекрытие отменили, чтобы не создавать неудобства горожанам. «Если сейчас ее перекрыть, то людям придется ездить в объезд по одной дороге — это Западная магистраль. При необходимости дорогу будут закрывать ночью», — уточнили в пресс-службе.

Ранее мэрия анонсировала, что проспект Губкина полностью закроют на ремонт 15 августа. Ремонтные работы начались в середине мая. В результате дорожники расширят проезжую часть. Также появятся участки дороги с тремя полосами движения в одну сторону и кольцевая развязка.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

Дорожники не намерены перекрывать из-за строительных работ проспект Губкина. Как рассказали URA.RU в пресс-службе администрации, сейчас в этом нет необходимости. Движение ограничат, когда начнется укладка асфальта. «Принято решение пока не перекрывать улицу. Ее закроют, когда рабочие будут укладывать верхних слой асфальта», — ответили там. В компании «Уренгойдорстрой», которая занимается строительством дороги, агентству объяснили, что перекрытие отменили, чтобы не создавать неудобства горожанам. «Если сейчас ее перекрыть, то людям придется ездить в объезд по одной дороге — это Западная магистраль. При необходимости дорогу будут закрывать ночью», — уточнили в пресс-службе. Ранее мэрия анонсировала, что проспект Губкина полностью закроют на ремонт 15 августа. Ремонтные работы начались в середине мая. В результате дорожники расширят проезжую часть. Также появятся участки дороги с тремя полосами движения в одну сторону и кольцевая развязка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...