Митрополит вмешался в спор о главном артефакте Екатеринбурга

Викентий вмешался в дискуссию о продвижении Шигирского идола Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший руководитель Екатеринбургской епархии митрополит Викентий вмешался в дискуссию о продвижении Шигирского идола. Викентий назвал проект идолопоклонством.

«Если город Екатеринбург хочет поклониться этому злому духу, он зло и получит. Испокон веков боролись против идолопоклонников, потому что это поклонение бесам. А сам Христос-спаситель победил зло, дьявола, который старается, чтобы ему поклонялись», — ответил митрополит Викентий в эфире передачи на телеканале «Союз».

Ранее агентство писало, что власти Екатеринбурга намерены пиарить Шигирский идол, а вместе с ним и город, в связке с такими мировыми артефактами, как пирамида Хеопса (Египет) и Стоунхендж (Великобритания). В ближайших планах — создать сайт, посвященный Шигирской культуре и несколько веб-страниц на иностранных языках. Через них люди за рубежом, разыскивая главные памятники человечества, узнавали бы тройку: Шигир из Екатеринбурга, пирамиды и Стоунхендж.

Большой Шигирский идол — археологический памятник, древнейшая в мире сохранившаяся деревянная скульптура. Возраст, по последним оценкам ученых, достигает 12 100 лет. Идол выполнен из лиственницы в XI тысячелетии до нашей эры, в эпоху мезолита. Данный артефакт по датировкам сопоставим с подобными находками из Юго-Восточной Анатолии, такими как колонны в Гебекли-Тепе и Невалы-Чори. Найденные памятники свидетельствуют о том, что в эпоху голоцена духовный мир и искусство охотников-собирателей были гораздо богаче и сложнее, чем представлялось ранее.

Идол обнаружен в 1890 году на Среднем Урале в районе современного города Кировграда. В настоящее время хранится в Свердловском областном краеведческом музее в городе Екатеринбурге, где ему посвящена отдельная экспозиция.