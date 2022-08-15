Главный артефакт Екатеринбурга доверят влиятельной москвичке

15 августа 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Шигирский идол — древнейшая в мире сохранившаяся деревянная скульптура Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти Екатеринбурга повторно заманивают в город главу Ростуризма Зарину Догузову, которая ранее уже помогла им с ремонтом (пусть и незначительным) на улице Вайнера. По данным URA.RU, на этот раз чиновники хотят презентовать Догузовой уникальный артефакт — Шигирский идол, которому 12 тысяч лет. Цель — получить федеральную поддержку в его продвижении. «В конце октября в МВЦ „Екатеринбург ЭКСПО“ пройдет форум „Большой Урал“. По предварительным договоренностям, Догузова там будет. И в рамках визита в Екатеринбург планируется показать ей Шигирский идол. Поскольку люди, принимающие решения в Москве, не до конца понимают значимость артефакта — не только для страны, но и для мира», — рассказал источник, близкий к оргкомитету форума. По его словам, Догузова должна была попасть в краеведческий музей, где хранится идол, еще 24 июня. Но по какой-то причине локация выпала из ее графика (говорят, между местными чиновниками даже был скандал из-за этого). Вице-мэр по политике и СМИ Сергей Плахотин, который занимается продвижением Екатеринбурга через Шигирский идол, не подтвердил, но и не опроверг, что мэрия готовит обращение к Догузовой. «Наша задача — привлечь максимальное внимание к уникальному сокровищу, которым мы обладаем, которое может тащить за собой весь Екатеринбург», — сказал он. Новость по теме Чиновница правительства РФ подвесила мечту Куйвашева и мэра. Но все может изменить ужин Ранее Плахотин заявлял о намерении пиарить Шигирский идол, а вместе с ним и Екатеринбург, в связке с такими мировыми артефактами, как пирамида Хеопса (Египет) и Стоунхендж (Великобритания). «Разница лишь в том, что один человек из тысячи слышал, что Стоунхендж находится в городе Эймсбери. В результате Эймсбери ничего со Стоунхенджа не имеет, не монетизируется, а Оренбург через оренбургский платок монетизируется — по крайней мере в России. Потому что, когда место привязывается к бренду, известность приобретает место, а не бренд. А у нас бренд не российского (как оренбургский платок), а мирового уровня. Такого нет нигде. Он уникален», — объяснил корреспонденту Плахотин. В ближайших планах — создать сайт, посвященный Шигирской культуре и несколько веб-страниц на иностранных языках. Через них люди за рубежом, разыскивая главные памятники человечества, узнавали бы тройку: Шигир из Екатеринбурга, пирамиды и Стоунхендж. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Екатеринбурга повторно заманивают в город главу Ростуризма Зарину Догузову, которая ранее уже помогла им с ремонтом (пусть и незначительным) на улице Вайнера. По данным URA.RU, на этот раз чиновники хотят презентовать Догузовой уникальный артефакт — Шигирский идол, которому 12 тысяч лет. Цель — получить федеральную поддержку в его продвижении. «В конце октября в МВЦ „Екатеринбург ЭКСПО“ пройдет форум „Большой Урал“. По предварительным договоренностям, Догузова там будет. И в рамках визита в Екатеринбург планируется показать ей Шигирский идол. Поскольку люди, принимающие решения в Москве, не до конца понимают значимость артефакта — не только для страны, но и для мира», — рассказал источник, близкий к оргкомитету форума. По его словам, Догузова должна была попасть в краеведческий музей, где хранится идол, еще 24 июня. Но по какой-то причине локация выпала из ее графика (говорят, между местными чиновниками даже был скандал из-за этого). Вице-мэр по политике и СМИ Сергей Плахотин, который занимается продвижением Екатеринбурга через Шигирский идол, не подтвердил, но и не опроверг, что мэрия готовит обращение к Догузовой. «Наша задача — привлечь максимальное внимание к уникальному сокровищу, которым мы обладаем, которое может тащить за собой весь Екатеринбург», — сказал он. Ранее Плахотин заявлял о намерении пиарить Шигирский идол, а вместе с ним и Екатеринбург, в связке с такими мировыми артефактами, как пирамида Хеопса (Египет) и Стоунхендж (Великобритания). «Разница лишь в том, что один человек из тысячи слышал, что Стоунхендж находится в городе Эймсбери. В результате Эймсбери ничего со Стоунхенджа не имеет, не монетизируется, а Оренбург через оренбургский платок монетизируется — по крайней мере в России. Потому что, когда место привязывается к бренду, известность приобретает место, а не бренд. А у нас бренд не российского (как оренбургский платок), а мирового уровня. Такого нет нигде. Он уникален», — объяснил корреспонденту Плахотин. В ближайших планах — создать сайт, посвященный Шигирской культуре и несколько веб-страниц на иностранных языках. Через них люди за рубежом, разыскивая главные памятники человечества, узнавали бы тройку: Шигир из Екатеринбурга, пирамиды и Стоунхендж.