Из торгового центра Кургана эвакуировали 300 человек

Пожарная сигнализация сработала в ТРЦ «Пушкинский» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в ТРЦ «Пушкинский» сработала автоматическая пожарная сигнализация, эвакуировали около 300 человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области.

«Так как сработала АПС — пожарно-спасательные подразделения прибыли в соответствии с графиком расписания и номеров вызова. Самостоятельно эвакуировались около 300 человек», — рассказали в пресс-службе.

Пожарная сигнализация сработала из-за неисправности аккумулятора в салоне ремонта телефонов. В пресс-службе отметили, что горения не было, и после проверки здания пожарно-спасательные подразделения вернулись в места постоянной дислокации.