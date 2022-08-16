Из торгового центра Кургана эвакуировали 300 человек

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Проверка QR кодов в ТРЦ «Пушкинский». Курган, торговый центр, пушкинский
Пожарная сигнализация сработала в ТРЦ «Пушкинский» Фото:

В Кургане в ТРЦ «Пушкинский» сработала автоматическая пожарная сигнализация, эвакуировали около 300 человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области.

«Так как сработала АПС — пожарно-спасательные подразделения прибыли в соответствии с графиком расписания и номеров вызова. Самостоятельно эвакуировались около 300 человек», — рассказали в пресс-службе.

Пожарная сигнализация сработала из-за неисправности аккумулятора в салоне ремонта телефонов. В пресс-службе отметили, что горения не было, и после проверки здания пожарно-спасательные подразделения вернулись в места постоянной дислокации.

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В Кургане в ТРЦ «Пушкинский» сработала автоматическая пожарная сигнализация, эвакуировали около 300 человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. «Так как сработала АПС — пожарно-спасательные подразделения прибыли в соответствии с графиком расписания и номеров вызова. Самостоятельно эвакуировались около 300 человек», — рассказали в пресс-службе. Пожарная сигнализация сработала из-за неисправности аккумулятора в салоне ремонта телефонов. В пресс-службе отметили, что горения не было, и после проверки здания пожарно-спасательные подразделения вернулись в места постоянной дислокации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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