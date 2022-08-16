Куйвашев перед выборами завершил свой давний конфликт

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Евгений Куйвашев, по неофициальным данным, находился в конфликте с митрополитом Фото:
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Выборы губернатора Свердловской области-2022

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев впервые за долгое время лично встретился с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением (Кульбергом). Об этом сообщил сам глава региона. В течение последнего года руководители находились в крайне сложных отношениях.

«В наше непростое время мы учимся милосердию у представителей церкви. Поэтому с владыкой обсудили социальные проекты: поддержку людей с инвалидностью, строительство детского хосписа в Екатеринбурге. Думаю, мы — церковь и правительство — сможем вместе работать и помогать людям», — написал Куйвашев в своем telegram-канале, прикрепив селфи с Кульбергом.

Встреча свидетельствует о приостановке давнего конфликта между губернатором и митрополитом. До этого момента источники URA.RU описывали отношения Куйвашева и Кульберга как напряженные: в июле 2021-го перед традиционным крестным ходом у них случилась серьезная перепалка. Из-за пандемии коронавируса губернатор запретил шествие, а владыка все равно призвал верующих собраться. Куйвашева это вывело из себя.

С митрополитом вели переговоры, и он согласился на единственную уступку — со сцены призвать паломников надеть маски. За год с того момента, по слухам, Куйвашев и Кульберг ни разу не разговаривали. В то же время губернатор в этом году впервые за несколько лет участвовал в божественной литургии. На мероприятии его ждали в связи с предстоящими выборами главы региона.

Евгений Куйвашев (слева) и митрополит Евгений (справа)
Фото:

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев впервые за долгое время лично встретился с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением (Кульбергом). Об этом сообщил сам глава региона. В течение последнего года руководители находились в крайне сложных отношениях. «В наше непростое время мы учимся милосердию у представителей церкви. Поэтому с владыкой обсудили социальные проекты: поддержку людей с инвалидностью, строительство детского хосписа в Екатеринбурге. Думаю, мы — церковь и правительство — сможем вместе работать и помогать людям», — написал Куйвашев в своем telegram-канале, прикрепив селфи с Кульбергом. Встреча свидетельствует о приостановке давнего конфликта между губернатором и митрополитом. До этого момента источники URA.RU описывали отношения Куйвашева и Кульберга как напряженные: в июле 2021-го перед традиционным крестным ходом у них случилась серьезная перепалка. Из-за пандемии коронавируса губернатор запретил шествие, а владыка все равно призвал верующих собраться. Куйвашева это вывело из себя. С митрополитом вели переговоры, и он согласился на единственную уступку — со сцены призвать паломников надеть маски. За год с того момента, по слухам, Куйвашев и Кульберг ни разу не разговаривали. В то же время губернатор в этом году впервые за несколько лет участвовал в божественной литургии. На мероприятии его ждали в связи с предстоящими выборами главы региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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