У курганца, усыновившего детей, забирают всю зарплату на алименты

Многодетный отец должен был платить по алиментам на 20% больше, чем зарабатывает Фото: Александр Елизаров © URA.RU

У жителя Курганской области, усыновившего детей в двух предыдущих браках, размер алиментов превысил заработную плату. В результате новая семья мужчины оказалась без средств, а сам многодетный отец подвергся уголовному преследованию из-за долгов, рассказала URA.RU уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина.

«К нам обратилась женщина, супруг которой в двух предыдущих браках усыновлял детей своих жен. У него было двое родных детей и трое усыновленных. В третьем браке у него также появился ребенок — шестой. И тут как гром среди ясного неба — уголовная ответственность за невыплату алиментов! Начали разбираться. Оказывается, решения судов о взыскании алиментов принимались без учета уже имеющихся обстоятельств. При подсчете долей зарплаты, которые нужно направлять на выплаты в предыдущие семьи выяснилось, что многодетный отец должен выплачивать около 120% своего заработка бывшим женам», — рассказала детский омбудсмен.

По мнению Лопатиной, так как мужчина переезжал в другой регион после первого брака, суд заочно принял решение о размере алиментов, не спросив, есть ли у этого гражданина еще дети и обязательства. В результате возникла абсурдная ситуация: мужчина должен по алиментам больше, чем зарабатывает. Сейчас молодой супруге многодетного курганца помогают собрать документы для обращения в суд, чтобы изменить размер алиментов.