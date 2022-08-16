Юрист Александрова назвала два способа обмана женщин в алиментах

17 августа 2022 в 01:05 Размер текста - 17 +

Мужчины пытаются снизить сумму алиментов на первого ребенка за счет второго, считает Людмила Александрова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Официально перейти на минимальную оплату труда или, в случае рождения ребенка во второй семье, снизить суммы выплаты на первого — такие способы используют мужчины, чтобы максимально уйти от выплаты алиментов. Об этом в беседе с URA.RU рассказала юрист Людмила Александрова. «Основной способ — договориться со своим руководством, чтобы поставить минимальную сумму заработной платы и тогда взыскание алиментов в долях будет идти от нее. И второй вариант, если у мужчины родился ребенок в новой семье, но есть выплаты на одного в прежней. Чтобы снизить сумму в 25% от заработка, новая жена идет в суд за судебным приказом, взыскивает алименты на себя, после чего в орган правосудия обращается мужчина. Он говорит, что у него двое детей, а на двоих полагается одна треть от суммы заработка. Таким образом, алименты на первого ребенка будет составлять порядка 16,6%», — объяснила Людмила Александрова. Юрист подчеркнула, что теоретически оспорить эти уходы от алиментов в судебном порядке можно. «В первом случае через суд можно попробовать доказать, что человек намеренно скрывает свои доходы, попытаться сделать запрос в тот же Пенсионный фонд, банк, если известен счет. И сейчас органы правосудия стали внимательнее рассматривать варианты, когда уменьшаются алименты на содержание первого ребенка. Суды оставляют ту же сумму выплаты», — заявила Александрова. В беседе с URA.RU юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев добавил, что мужчины в качестве ухода от алиментов официально переходят на ставку ниже прожиточного минимума. «Самый популярный способ, к которому прибегают алименщики, — это фиктивное или реальное увольнение с оплачиваемой работы, либо переход на ставку около прожиточного минимума и даже меньше прожиточного минимума. Если зарплата человека будет меньше прожиточного минимума, то для суда это станет поводом назначить ему твердую денежную сумму. То есть фиксированную ежемесячную выплату, а не процент с заработка. Обычно это половина прожиточного минимума на одного ребенка. Если человек пишет себе зарплату около прожиточного минимума или чуть больше, в которую суд еще может поверить, то алименты будут составлять на одного ребенка 25%, на двоих 1/3 заработка и, соответственно, если трое и более, то половину суммы», — подытожил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Официально перейти на минимальную оплату труда или, в случае рождения ребенка во второй семье, снизить суммы выплаты на первого — такие способы используют мужчины, чтобы максимально уйти от выплаты алиментов. Об этом в беседе с URA.RU рассказала юрист Людмила Александрова. «Основной способ — договориться со своим руководством, чтобы поставить минимальную сумму заработной платы и тогда взыскание алиментов в долях будет идти от нее. И второй вариант, если у мужчины родился ребенок в новой семье, но есть выплаты на одного в прежней. Чтобы снизить сумму в 25% от заработка, новая жена идет в суд за судебным приказом, взыскивает алименты на себя, после чего в орган правосудия обращается мужчина. Он говорит, что у него двое детей, а на двоих полагается одна треть от суммы заработка. Таким образом, алименты на первого ребенка будет составлять порядка 16,6%», — объяснила Людмила Александрова. Юрист подчеркнула, что теоретически оспорить эти уходы от алиментов в судебном порядке можно. «В первом случае через суд можно попробовать доказать, что человек намеренно скрывает свои доходы, попытаться сделать запрос в тот же Пенсионный фонд, банк, если известен счет. И сейчас органы правосудия стали внимательнее рассматривать варианты, когда уменьшаются алименты на содержание первого ребенка. Суды оставляют ту же сумму выплаты», — заявила Александрова. В беседе с URA.RU юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев добавил, что мужчины в качестве ухода от алиментов официально переходят на ставку ниже прожиточного минимума. «Самый популярный способ, к которому прибегают алименщики, — это фиктивное или реальное увольнение с оплачиваемой работы, либо переход на ставку около прожиточного минимума и даже меньше прожиточного минимума. Если зарплата человека будет меньше прожиточного минимума, то для суда это станет поводом назначить ему твердую денежную сумму. То есть фиксированную ежемесячную выплату, а не процент с заработка. Обычно это половина прожиточного минимума на одного ребенка. Если человек пишет себе зарплату около прожиточного минимума или чуть больше, в которую суд еще может поверить, то алименты будут составлять на одного ребенка 25%, на двоих 1/3 заработка и, соответственно, если трое и более, то половину суммы», — подытожил он.