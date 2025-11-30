Олимпийская чемпионка Навка показала фрагмент нового ледового шоу на ГУМ-катке. Видео
В Москве на ГУМ-катке зимний сезон открыло шоу «Золушка» (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Москве на Красной площади открылся 20-й сезон ГУМ-катка. В церемонии открытия олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка представила шоу «Золушка». Об этом рассказал telegram-канал Navka Show.
«Невероятная красота. Самая прекрасная „Золушка“ Navka Show — сказка для всех и для каждого, кто верит в чудеса!» — написал telegram-канал.
Для всех желающих ГУМ-каток начнет работать с 1 декабря. А 30 ноября прошло его торжественное открытие. Во время церемонии произошел инцидент: концертный директор певца Филиппа Киркорова Максим Ситник устроил драку с блогером Суадом Муратовичем.
Ранее Татьяна Навка озвучила график ледовых шоу на театральный сезон 2025-2026. Постановки пройдут в Пекине, Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, а также в Екатеринбурге и в Челябинске.
