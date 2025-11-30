В Москве на ГУМ-катке зимний сезон открыло шоу «Золушка» (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Москве на Красной площади открылся 20-й сезон ГУМ-катка. В церемонии открытия олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка представила шоу «Золушка». Об этом рассказал telegram-канал Navka Show.

«Невероятная красота. Самая прекрасная „Золушка“ Navka Show — сказка для всех и для каждого, кто верит в чудеса!» — написал telegram-канал.

Для всех желающих ГУМ-каток начнет работать с 1 декабря. А 30 ноября прошло его торжественное открытие. Во время церемонии произошел инцидент: концертный директор певца Филиппа Киркорова Максим Ситник устроил драку с блогером Суадом Муратовичем.

Продолжение после рекламы