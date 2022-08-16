Психолог: как подготовить ребенка к школе

16 августа 2022 в 21:34 Размер текста - 17 +

Следует научить своего ребенка придерживаться графика и расписания, считает Диана Лобанова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Перед первым походом в школу ребенка необходимо приучить к раннему подъему и школьному распорядку. Об этом рассказал медицинский психолог «СМ-Клиники» Диана Лобанова. «Для того, чтобы адаптация в целом прошла легко, необходимо придерживаться нескольких простых правил: приблизительно за месяц до 1 сентября начинать придерживаться графика сна и бодрствования. Очень важно ложиться и вставать в одно и то же время — максимально приближенное к тому, что будет в школе. Также, полезным будет читать рассказы о школе. Очень важным компонентом при адаптации является совместная с ребенком подготовка к учебе: походы за школьной формой, канцелярскими принадлежностями и прочими вещами», — сказала Лобанова в беседе с агентством «Газета.ру». Ранее директор школы №11 Сергиева-Посада Валентина Варенова отмечала, что важно не пугать ребенка школой, пишет RT. По словам педагога, важно заинтересовать первоклассника, сказать ему, что начинается «новая и очень интересная жизнь».

Перед первым походом в школу ребенка необходимо приучить к раннему подъему и школьному распорядку. Об этом рассказал медицинский психолог «СМ-Клиники» Диана Лобанова. «Для того, чтобы адаптация в целом прошла легко, необходимо придерживаться нескольких простых правил: приблизительно за месяц до 1 сентября начинать придерживаться графика сна и бодрствования. Очень важно ложиться и вставать в одно и то же время — максимально приближенное к тому, что будет в школе. Также, полезным будет читать рассказы о школе. Очень важным компонентом при адаптации является совместная с ребенком подготовка к учебе: походы за школьной формой, канцелярскими принадлежностями и прочими вещами», — сказала Лобанова в беседе с агентством «Газета.ру». Ранее директор школы №11 Сергиева-Посада Валентина Варенова отмечала, что важно не пугать ребенка школой, пишет RT. По словам педагога, важно заинтересовать первоклассника, сказать ему, что начинается «новая и очень интересная жизнь».