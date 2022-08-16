16-летняя девочка вместе с родственниками ехала в Красноуфимск, чтобы поступить в колледж Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

На 230-м километре трассы Пермь — Екатеринбург грузовик не уступил дорогу легковушке, в результате та выехала на встречную полосу и столкнулась с другим автомобилем. В аварии погибла 16-летняя девочка, еще три человека, в том числе полуторагодовалый ребенок, пострадали, сообщили URA.RU в ГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом, двигаясь в сторону Перми из Екатеринбурга, выезжал с полосы разгона и не предоставил преимущества в движении машине Fiat Albea. Произошло столкновение, после чего водитель Fiat потерял контроль и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Iveco», — говорится в сообщении инспекторов.

От удара Fiat отбросило в кювет. От полученных травм скончалась 16-летняя пассажирка, еще три человека получили различные травмы — 39-летняя водитель, полуторагодовалый ребенок и 17-летняя пассажирка (последние сидели сзади). Еще одна пассажирка, сидевшая спереди — сестра водителя, не пострадала. Все были пристегнуты ремнями безопасности.

Инспекторы продолжают выяснять обстоятельства происшествия. Ситуацию взяли на контроль сотрудники прокуратуры.

Полуторагодовалого малыша с переломом тазобедренной кости доставили на вертолете в ДГКБ №9 Екатеринбурга Фото: ГИБДД по Екатеринбургу