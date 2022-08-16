ВСУ обстреляли контейнеры с ядерными отходами на Запорожской АЭС

16 августа 2022 в 23:24 Размер текста - 17 +

ВСУ нанесли несколько десятков выстрелов тяжелыми видами вооружения по охлаждающему контуру станции Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Украинские боевики обстреляли контейнеры с ядерными отходами на территории Запорожской АЭС. Об этом доложил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Один из управляемых снарядов упал в 10 метрах от бочек с ядерными отходами. Другие немного дальше — в 50, 200 метрах. Так как сама площадка открытая, прилет снаряда или ракеты РСЗО приведет к нарушению целостности хранилища, и какое-то количество ядерных отходов […] попадет в окружающую среду, произойдет заражение, выброс. Если говорить простым языком, это будет «грязная бомба», — сказал Рогов, передает ТАСС. Он назвал вторым уязвимым местом АЭС системы охлаждения, которые также часто подвергаются обстрелам. Их повреждение может привести к техногенной катастрофе. По его словам, украинские боевики нанесли несколько десятков выстрелов по охлаждающему контуру ЗАЭС. Так ВСУ пытаются вывести из строя систему охлаждения ЗАЭС, что может привести к катастрофе масштабнее аварии на Чернобыльской АЭС, объяснил Рогов. Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли 25 ударов тяжелой артиллерии по району Запорожской АЭС и жилым кварталам Энергодара 16 августа. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл целью демилитаризацию Украины, а также помощь жителям Донбасса. Российские военные освободили большую часть Запорожской области.

Украинские боевики обстреляли контейнеры с ядерными отходами на территории Запорожской АЭС. Об этом доложил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Один из управляемых снарядов упал в 10 метрах от бочек с ядерными отходами. Другие немного дальше — в 50, 200 метрах. Так как сама площадка открытая, прилет снаряда или ракеты РСЗО приведет к нарушению целостности хранилища, и какое-то количество ядерных отходов […] попадет в окружающую среду, произойдет заражение, выброс. Если говорить простым языком, это будет «грязная бомба», — сказал Рогов, передает ТАСС. Он назвал вторым уязвимым местом АЭС системы охлаждения, которые также часто подвергаются обстрелам. Их повреждение может привести к техногенной катастрофе. По его словам, украинские боевики нанесли несколько десятков выстрелов по охлаждающему контуру ЗАЭС. Так ВСУ пытаются вывести из строя систему охлаждения ЗАЭС, что может привести к катастрофе масштабнее аварии на Чернобыльской АЭС, объяснил Рогов. Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли 25 ударов тяжелой артиллерии по району Запорожской АЭС и жилым кварталам Энергодара 16 августа. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл целью демилитаризацию Украины, а также помощь жителям Донбасса. Российские военные освободили большую часть Запорожской области.