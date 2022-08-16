В деревне Костоусово Курганской области продают двухэтажный дом с французским балконом. Объявление о продаже выставлено на сайте Cian.
«На первом этаже расположена кухня-гостиная с электрокамином. На втором этаже есть две спальни, детская комната, кабинет и ванная. У дома есть французский балкон, на котором приятно проводить летние вечера», — пишет владелец.
На участке есть беседка и крытый бассейн, а также искусственный пруд и и альпийская горка с подсветкой. За двухэтажный дом с ухоженным участком площадью 14,7 соток владелец просит 15 миллионов рублей.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают коттедж с изгородью из барбариса. По словам хозяина, на участке есть гараж и баня.
Двухэтажный дом на участке площадью 14,7 соток
Фото с сайта Cian
На участке есть искусственный пруд с альпийской горкой
Фото с сайта Cian
На первом этаже расположена просторная кухня-гостиная
Фото с сайта Cian
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»
В деревне Костоусово Курганской области продают двухэтажный дом с французским балконом. Объявление о продаже выставлено на сайте Cian. «На первом этаже расположена кухня-гостиная с электрокамином. На втором этаже есть две спальни, детская комната, кабинет и ванная. У дома есть французский балкон, на котором приятно проводить летние вечера», — пишет владелец. На участке есть беседка и крытый бассейн, а также искусственный пруд и и альпийская горка с подсветкой. За двухэтажный дом с ухоженным участком площадью 14,7 соток владелец просит 15 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают коттедж с изгородью из барбариса. По словам хозяина, на участке есть гараж и баня.