Владелец просит за дом 15 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В деревне Костоусово Курганской области продают двухэтажный дом с французским балконом. Объявление о продаже выставлено на сайте Cian.

«На первом этаже расположена кухня-гостиная с электрокамином. На втором этаже есть две спальни, детская комната, кабинет и ванная. У дома есть французский балкон, на котором приятно проводить летние вечера», — пишет владелец.

На участке есть беседка и крытый бассейн, а также искусственный пруд и и альпийская горка с подсветкой. За двухэтажный дом с ухоженным участком площадью 14,7 соток владелец просит 15 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают коттедж с изгородью из барбариса. По словам хозяина, на участке есть гараж и баня.

Двухэтажный дом на участке площадью 14,7 соток Фото с сайта Cian

На участке есть искусственный пруд с альпийской горкой Фото с сайта Cian