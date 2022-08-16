16 августа 2022

В Курганской области продают дом с французским балконом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , дом, недвижимость, коттедж, дача, загородный дом, коттеджный поселок, фасад дома
Владелец просит за дом 15 млн рублей Фото:

В деревне Костоусово Курганской области продают двухэтажный дом с французским балконом. Объявление о продаже выставлено на сайте Cian.

«На первом этаже расположена кухня-гостиная с электрокамином. На втором этаже есть две спальни, детская комната, кабинет и ванная. У дома есть французский балкон, на котором приятно проводить летние вечера», — пишет владелец.

На участке есть беседка и крытый бассейн, а также искусственный пруд и и альпийская горка с подсветкой. За двухэтажный дом с ухоженным участком площадью 14,7 соток владелец просит 15 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают коттедж с изгородью из барбариса. По словам хозяина, на участке есть гараж и баня.

Двухэтажный дом на участке площадью 14,7 соток
На участке есть искусственный пруд с альпийской горкой
На первом этаже расположена просторная кухня-гостиная

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В деревне Костоусово Курганской области продают двухэтажный дом с французским балконом. Объявление о продаже выставлено на сайте Cian. «На первом этаже расположена кухня-гостиная с электрокамином. На втором этаже есть две спальни, детская комната, кабинет и ванная. У дома есть французский балкон, на котором приятно проводить летние вечера», — пишет владелец. На участке есть беседка и крытый бассейн, а также искусственный пруд и и альпийская горка с подсветкой. За двухэтажный дом с ухоженным участком площадью 14,7 соток владелец просит 15 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают коттедж с изгородью из барбариса. По словам хозяина, на участке есть гараж и баня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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