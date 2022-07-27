27 июля 2022

В Кургане продают коттедж с живой ягодной изгородью. Фото

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Коттеджный посёлок. Курган , дом, недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, фасад дома
Стоимость коттеджа оценили в 19,2 млн рублей (архивное фото) Фото:

В Кургане выставили на продажу коттедж, на территории которого есть живая изгородь из барбариса. Объявление размещено на сайте Avito.

«Продаю дом за городом в коттеджном поселке Теплый стан. <…> На участке есть зона летнего отдыха (беседка с мангалом, водоемы с фонтанчиками, живая изгородь из барбариса, декоративные яблони, цветущие ароматными бордовыми цветами)», — указано в объявлении.

Владелец оценил трехэтажный коттедж площадью 432 квадратных метра и участок размером 15 соток в 19,2 млн рублей. По словам хозяина, на участке есть гараж, баня. В самом доме есть зона отдыха с бильярдом.

Ранее стало известно, что в деревне Шляпникова Курганской области продают деревянный одноэтажный дом с хамамом и русской печью. Его стоимость оценили в 17 млн рублей.

Площадь коттеджа — более 400 квадратных метров

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В Кургане выставили на продажу коттедж, на территории которого есть живая изгородь из барбариса. Объявление размещено на сайте Avito. «Продаю дом за городом в коттеджном поселке Теплый стан. <…> На участке есть зона летнего отдыха (беседка с мангалом, водоемы с фонтанчиками, живая изгородь из барбариса, декоративные яблони, цветущие ароматными бордовыми цветами)», — указано в объявлении. Владелец оценил трехэтажный коттедж площадью 432 квадратных метра и участок размером 15 соток в 19,2 млн рублей. По словам хозяина, на участке есть гараж, баня. В самом доме есть зона отдыха с бильярдом. Ранее стало известно, что в деревне Шляпникова Курганской области продают деревянный одноэтажный дом с хамамом и русской печью. Его стоимость оценили в 17 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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