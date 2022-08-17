Минтруд хочет поменять расчет накопительной пенсии в 2025 году

Переход на новую схему расчета накопительной пенсии жителям России не произойдет еще два года — до 2025 года. Об этом говорится в проекте Минтруда. Причина этого — колеблющаяся продолжительность жизни граждан из-за пандемии коронавирусной инфекции.
«Обозначенные изменения предлагаются в целях недопущения резкого изменения показателя продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии для застрахованных лиц, которые будут обращаться за установлением накопительной пенсии в 2023—2024 годах», — прокомментировали в ведомстве решение журналистам издания РБК.
Решение было принято после анализа данных Росстата, свидетельствующих о численности мужчин и женщин в России. Цель — не допустить резкого изменения показателя продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии для застрахованных лиц, передает «Федеральное агентство новостей».
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