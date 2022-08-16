16 августа 2022

Пермяки с юмором отнеслись к новости о закрытии порностудии. Скрин

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Пермяки шутят про закрытие подпольной порностудии Фото:

Жители Пермского края с юмором отнеслись к новости о том, что силовики прикрыли деятельность порностудии. Свои комментарии они оставляют в паблике «ЧП ДТП Пермь» социальной сети «ВКонтакте».

«Ну наконец-то можно из дому выйти, а то опасно было ходить по улицам, пока такие преступники на свободе», — пишет Дмитрий Елышев. Также подписчики не одобрили закрытие студии. «Стольких людей без работы оставили, а пользователей без контента. Не одобряю», — комментирует пользователь с никнеймом Мани Ран.

В комментариях в шутку начали просить отдать мониторы, ведь, по их словам, они больше не понадобятся работникам. Не обошлось и без упреков в сторону девушек, которые там работали. «Сейчас девчонкам в падлу по-другому работать», — пишет Максим Рыбников.

В Перми силовиками была прикрыта деятельность порностудии. Организаторами незаконного бизнеса оказались двое пермяков 29 и 34 лет.

Подписчики считают, что кино получилось бы нормальным
Теперь, по мнению комментаторов, пермякам ничего не угрожает

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Жители Пермского края с юмором отнеслись к новости о том, что силовики прикрыли деятельность порностудии. Свои комментарии они оставляют в паблике «ЧП ДТП Пермь» социальной сети «ВКонтакте». «Ну наконец-то можно из дому выйти, а то опасно было ходить по улицам, пока такие преступники на свободе», — пишет Дмитрий Елышев. Также подписчики не одобрили закрытие студии. «Стольких людей без работы оставили, а пользователей без контента. Не одобряю», — комментирует пользователь с никнеймом Мани Ран. В комментариях в шутку начали просить отдать мониторы, ведь, по их словам, они больше не понадобятся работникам. Не обошлось и без упреков в сторону девушек, которые там работали. «Сейчас девчонкам в падлу по-другому работать», — пишет Максим Рыбников. В Перми силовиками была прикрыта деятельность порностудии. Организаторами незаконного бизнеса оказались двое пермяков 29 и 34 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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