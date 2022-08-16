В Перми силовики обнаружили подпольную порностудию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермские следователи и сотрудники отдела по экономической безопасности ГУ МВД по Пермскому краю, при поддержке спецназа МВД пресекли незаконную деятельность порностудии, расположенную в Дзержинском районе города. Об успешном проведении операции и задержании подозреваемых рассказали в пресс-службе краевого главка и СУ СКР по Пермскому краю.

«Установлено, что двое пермяков организовали незаконное изготовление и оборот порнографических материалов. Студия была расположена в подвальном доме жилого дома по улице Мильчакова, где оборудовали 11 студийных комнат, где происходили съемки. Предполагается, что в съемках участвовали более 100 девушек», — сообщают ведомства.

Организаторами незаконного бизнеса оказались двое пермяков 29 и 34 лет. Они были задержаны, в ближайшее время им будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее URA.RU писало про то, как силовики провели более 20 обысков по делу о незаконном игорном бизнесе. Момент задержания и проведения обысков попали на видео.