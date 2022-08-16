Пермские силовики прикрыли деятельность порностудии. Видео

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Спецназ МВД РФ. Челябинск, автоматчик, учения, полиция, оцепление, мвд рф, спецназ
В Перми силовики обнаружили подпольную порностудию Фото:

Пермские следователи и сотрудники отдела по экономической безопасности ГУ МВД по Пермскому краю, при поддержке спецназа МВД пресекли незаконную деятельность порностудии, расположенную в Дзержинском районе города. Об успешном проведении операции и задержании подозреваемых рассказали в пресс-службе краевого главка и СУ СКР по Пермскому краю.

«Установлено, что двое пермяков организовали незаконное изготовление и оборот порнографических материалов. Студия была расположена в подвальном доме жилого дома по улице Мильчакова, где оборудовали 11 студийных комнат, где происходили съемки. Предполагается, что в съемках участвовали более 100 девушек», — сообщают ведомства.

Организаторами незаконного бизнеса оказались двое пермяков 29 и 34 лет. Они были задержаны, в ближайшее время им будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее URA.RU писало про то, как силовики провели более 20 обысков по делу о незаконном игорном бизнесе. Момент задержания и проведения обысков попали на видео.

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Пермские следователи и сотрудники отдела по экономической безопасности ГУ МВД по Пермскому краю, при поддержке спецназа МВД пресекли незаконную деятельность порностудии, расположенную в Дзержинском районе города. Об успешном проведении операции и задержании подозреваемых рассказали в пресс-службе краевого главка и СУ СКР по Пермскому краю. «Установлено, что двое пермяков организовали незаконное изготовление и оборот порнографических материалов. Студия была расположена в подвальном доме жилого дома по улице Мильчакова, где оборудовали 11 студийных комнат, где происходили съемки. Предполагается, что в съемках участвовали более 100 девушек», — сообщают ведомства. Организаторами незаконного бизнеса оказались двое пермяков 29 и 34 лет. Они были задержаны, в ближайшее время им будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее URA.RU писало про то, как силовики провели более 20 обысков по делу о незаконном игорном бизнесе. Момент задержания и проведения обысков попали на видео.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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