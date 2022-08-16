Тренер в ХМАО ответил на жалобы родителя из-за травмы ребенка

17 августа 2022 в 08:51 Размер текста - 17 +

Травма была получена не во время тренировки Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ханты-Мансийске мать одного из детей пожаловалась в соцсетях на бездействие тренера по джиу-джитсу из-за полученной травмы. В группе «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте» также появился пост от имени тренера Алексея Постникова, в адрес которого был написана анонимная публикация. «Подросток обратился ко мне с жалобой на боль в плече. Я посадил его на скамейку, чтобы он успокоился, провожал младшую группу. Спустя короткое время он подошел вторично, я освободился и осмотрел руку, вызвал отца и порекомендовал обратиться в травмпункт», — сообщил Постников. По его словам ребенок травмировался до тренировки. На следующий день мама мальчика сообщила, что у него перелом. «Я написал в ответ, что в единоборствах такие моменты могут быть, что не нужно отчаиваться, пожелал скорейшего выздоровления. Далее она начала оскорблять ребят из группы ее сына, определять их виновниками. Я ей написал, что для меня это недопустимо», — написал тренер. «Мой ребенок не на тренировке, а на пятиминутке сломал руку. Он подошел и сказал, что болит рука дважды! На что тренер сказал присесть на скамейку, а сам продолжал вести диалог с мужчиной и отправил ребенка одного в раздевалку одеваться и позвонил родителям. Вот такие есть тренеры, главное деньги платить за занятия», — написал анонимный автор про тренера. Постников сообщил, что деньги женщине были возвращены. «Возможно разместить публично такое сообщение побудило возникшая у нее обида», — заключил он. Ранее URA.RU писало, что тренерский состав школы зимних видов спорта Нефтеюганска написал жалобу губернатору Югры Наталье Комаровой на нового руководителя — Галину Зырянову. По мнению сотрудников, она больше времени уделяла подготовке к выборам, чем основной работе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ханты-Мансийске мать одного из детей пожаловалась в соцсетях на бездействие тренера по джиу-джитсу из-за полученной травмы. В группе «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте» также появился пост от имени тренера Алексея Постникова, в адрес которого был написана анонимная публикация. «Подросток обратился ко мне с жалобой на боль в плече. Я посадил его на скамейку, чтобы он успокоился, провожал младшую группу. Спустя короткое время он подошел вторично, я освободился и осмотрел руку, вызвал отца и порекомендовал обратиться в травмпункт», — сообщил Постников. По его словам ребенок травмировался до тренировки. На следующий день мама мальчика сообщила, что у него перелом. «Я написал в ответ, что в единоборствах такие моменты могут быть, что не нужно отчаиваться, пожелал скорейшего выздоровления. Далее она начала оскорблять ребят из группы ее сына, определять их виновниками. Я ей написал, что для меня это недопустимо», — написал тренер. «Мой ребенок не на тренировке, а на пятиминутке сломал руку. Он подошел и сказал, что болит рука дважды! На что тренер сказал присесть на скамейку, а сам продолжал вести диалог с мужчиной и отправил ребенка одного в раздевалку одеваться и позвонил родителям. Вот такие есть тренеры, главное деньги платить за занятия», — написал анонимный автор про тренера. Постников сообщил, что деньги женщине были возвращены. «Возможно разместить публично такое сообщение побудило возникшая у нее обида», — заключил он. Ранее URA.RU писало, что тренерский состав школы зимних видов спорта Нефтеюганска написал жалобу губернатору Югры Наталье Комаровой на нового руководителя — Галину Зырянову. По мнению сотрудников, она больше времени уделяла подготовке к выборам, чем основной работе.