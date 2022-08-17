Пожилые люди из Великобритании будут экономить на еде, чтобы позволить себе оплатить коммунальные услуги, цены на которые выросли из-за антироссийских санкций. Статья об этом вышла в издании Daily Mail.
«Опрос показал, что британские пенсионеры готовятся отказаться от еды, чтобы иметь возможность позволить себе [оплатить возросшие] тарифы на электроэнергию. Управление рынков газа и электроэнергии установит ценовой потолок на уровне 4266 фунтов стерлингов (314 тысяч 899 рублей, — прим. ред.) для среднего домохозяйства в течение трех месяцев с начала января, что примерно на 650 фунтов стерлингов выше, чем его предыдущие значения», — говорится в материале.
Цены на отопление и газоснабжение начали расти в Европе после введения жестких санкций против России, которая объявила спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины в феврале этого года. После введенных ограничений в Евросоюзе наступил кризис в энергетической отрасли, который уже сравнили с Великой депрессией 1930-х годов, передает «Федеральное агентство новостей». Страны Европы и дальше будут сталкиваться с экономическими, энергетическими и продовольственными трудностями, отмечает MK.RU. В 2023 году также ожидается глобальные рецессия, инфляция, падение доходов населения, легче всего перенесут его Россия и страны Азии, основной удар придется на Запад.
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Пожилые люди из Великобритании будут экономить на еде, чтобы позволить себе оплатить коммунальные услуги, цены на которые выросли из-за антироссийских санкций. Статья об этом вышла в издании Daily Mail. «Опрос показал, что британские пенсионеры готовятся отказаться от еды, чтобы иметь возможность позволить себе [оплатить возросшие] тарифы на электроэнергию. Управление рынков газа и электроэнергии установит ценовой потолок на уровне 4266 фунтов стерлингов (314 тысяч 899 рублей, — прим. ред.) для среднего домохозяйства в течение трех месяцев с начала января, что примерно на 650 фунтов стерлингов выше, чем его предыдущие значения», — говорится в материале. Цены на отопление и газоснабжение начали расти в Европе после введения жестких санкций против России, которая объявила спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины в феврале этого года. После введенных ограничений в Евросоюзе наступил кризис в энергетической отрасли, который уже сравнили с Великой депрессией 1930-х годов, передает «Федеральное агентство новостей». Страны Европы и дальше будут сталкиваться с экономическими, энергетическими и продовольственными трудностями, отмечает MK.RU. В 2023 году также ожидается глобальные рецессия, инфляция, падение доходов населения, легче всего перенесут его Россия и страны Азии, основной удар придется на Запад.