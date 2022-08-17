Daily Mail: британцы голодают, чтобы платить за электричество

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Покупатели в ТЦ. Курган, торговый центр, покупатели, магазин, супермаркет, пенсионеры, продукты питания
Британские пенсионеры не могут позволить себе покупать продукты и платить за квартиру Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Пожилые люди из Великобритании будут экономить на еде, чтобы позволить себе оплатить коммунальные услуги, цены на которые выросли из-за антироссийских санкций. Статья об этом вышла в издании Daily Mail.

«Опрос показал, что британские пенсионеры готовятся отказаться от еды, чтобы иметь возможность позволить себе [оплатить возросшие] тарифы на электроэнергию. Управление рынков газа и электроэнергии установит ценовой потолок на уровне 4266 фунтов стерлингов (314 тысяч 899 рублей, — прим. ред.) для среднего домохозяйства в течение трех месяцев с начала января, что примерно на 650 фунтов стерлингов выше, чем его предыдущие значения», — говорится в материале.

Цены на отопление и газоснабжение начали расти в Европе после введения жестких санкций против России, которая объявила спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины в феврале этого года. После введенных ограничений в Евросоюзе наступил кризис в энергетической отрасли, который уже сравнили с Великой депрессией 1930-х годов, передает «Федеральное агентство новостей». Страны Европы и дальше будут сталкиваться с экономическими, энергетическими и продовольственными трудностями, отмечает MK.RU. В 2023 году также ожидается глобальные рецессия, инфляция, падение доходов населения, легче всего перенесут его Россия и страны Азии, основной удар придется на Запад.

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Пожилые люди из Великобритании будут экономить на еде, чтобы позволить себе оплатить коммунальные услуги, цены на которые выросли из-за антироссийских санкций. Статья об этом вышла в издании Daily Mail. «Опрос показал, что британские пенсионеры готовятся отказаться от еды, чтобы иметь возможность позволить себе [оплатить возросшие] тарифы на электроэнергию. Управление рынков газа и электроэнергии установит ценовой потолок на уровне 4266 фунтов стерлингов (314 тысяч 899 рублей, — прим. ред.) для среднего домохозяйства в течение трех месяцев с начала января, что примерно на 650 фунтов стерлингов выше, чем его предыдущие значения», — говорится в материале. Цены на отопление и газоснабжение начали расти в Европе после введения жестких санкций против России, которая объявила спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины в феврале этого года. После введенных ограничений в Евросоюзе наступил кризис в энергетической отрасли, который уже сравнили с Великой депрессией 1930-х годов, передает «Федеральное агентство новостей». Страны Европы и дальше будут сталкиваться с экономическими, энергетическими и продовольственными трудностями, отмечает MK.RU. В 2023 году также ожидается глобальные рецессия, инфляция, падение доходов населения, легче всего перенесут его Россия и страны Азии, основной удар придется на Запад.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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