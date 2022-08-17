Daily Mail: британцы голодают, чтобы платить за электричество

Британские пенсионеры не могут позволить себе покупать продукты и платить за квартиру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пожилые люди из Великобритании будут экономить на еде, чтобы позволить себе оплатить коммунальные услуги, цены на которые выросли из-за антироссийских санкций. Статья об этом вышла в издании Daily Mail.

«Опрос показал, что британские пенсионеры готовятся отказаться от еды, чтобы иметь возможность позволить себе [оплатить возросшие] тарифы на электроэнергию. Управление рынков газа и электроэнергии установит ценовой потолок на уровне 4266 фунтов стерлингов (314 тысяч 899 рублей, — прим. ред.) для среднего домохозяйства в течение трех месяцев с начала января, что примерно на 650 фунтов стерлингов выше, чем его предыдущие значения», — говорится в материале.