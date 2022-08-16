Аналитик описал сценарии грядущего глобального кризиса

17 августа 2022 в 05:10 Размер текста - 17 +

Аналитик «Совкомбанка» Васильев рассказал о сценариях глобального кризиса в 2022—2025 годах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2023 году ожидается глобальные рецессия, инфляция и энергетический кризис. О возможных сценариях макроэкономического развития рассказал главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев. «Во-первых, мы ожидаем наступление глобальной рецессии в 2023 году. Энергетический и продовольственный кризисы, рекордная глобальная инфляция и падение доходов населения, самое быстрое за 20 лет ужесточение ДКП мировыми ЦБ, геополитические противоречия, новые волны пандемии — все эти факторы ведут к быстрому ухудшению экономических условий в мире», — пояснил он, пишет «Прайм». По мнению эксперта, легче всего перенесут грядущий кризис Россия и страны Азии, основной удар придется на Запад. Ранее в проекте доклада Центробанка говорилось о том, что в будущем из-за высокой инфляции может произойти ужесточение денежно-кредитной политики, соответственно, настанет рецессия в крупнейших экономиках мира. Кроме того, геополитическая напряженность в мире также будет усиливаться, что в конечном итоге приведет к введению новых санкций против российской экономики.

В 2023 году ожидается глобальные рецессия, инфляция и энергетический кризис. О возможных сценариях макроэкономического развития рассказал главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев. «Во-первых, мы ожидаем наступление глобальной рецессии в 2023 году. Энергетический и продовольственный кризисы, рекордная глобальная инфляция и падение доходов населения, самое быстрое за 20 лет ужесточение ДКП мировыми ЦБ, геополитические противоречия, новые волны пандемии — все эти факторы ведут к быстрому ухудшению экономических условий в мире», — пояснил он, пишет «Прайм». По мнению эксперта, легче всего перенесут грядущий кризис Россия и страны Азии, основной удар придется на Запад. Ранее в проекте доклада Центробанка говорилось о том, что в будущем из-за высокой инфляции может произойти ужесточение денежно-кредитной политики, соответственно, настанет рецессия в крупнейших экономиках мира. Кроме того, геополитическая напряженность в мире также будет усиливаться, что в конечном итоге приведет к введению новых санкций против российской экономики.