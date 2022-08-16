Экс-главу курганского МЧС Олега Рожкова (на фото слева) признали виновным в суде и заключили под стражу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганском городском суде состоялось оглашение приговора по делу экс-руководителя ГУ МЧС по Курганской области Олега Рожкова. Обвиняемого признали виновным и взяли под стражу сразу после оглашения приговора, передает с места событий корреспондент URA.RU

«Назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Заключить под стражу в зале суда», — огласил конкретику приговора судья Андрей Долгих. После того, как прозвучало обвинительное заключение, приставы на Рожкова надели наручники и увели.

Родственники Рожкова после оглашения приговора заявили, что он невиновен. «Мы не согласны с приговором однозначно», — сообщили они представителям прессы.

Рожкову зачтут время нахождения под домашним арестом с 2020 года по 16 августа 2022 года день за день. Если защита подаст апелляцию, то Рожкова, скорее всего, будут содержать в специализированном СИЗО для бывших силовиков, которое находится в Нижнем Тагиле.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане бывшего руководителя ГУ МЧС по Курганской области признали виновным в закупке несоответствующих госзаказу роботов. Также он обвинялся в злоупотреблении служебным положением.