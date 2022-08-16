Свердловские власти строят защиту от хакерских атак

17 августа 2022 в 10:24 Размер текста - 17 +

Площадь помещений нового центра — 2100 квадратных метров Фото: пресс-служба «Ростелекома» «Ростелеком» по заказу свердловского правительства обустраивает резервный центр обработки данных. На текущий момент созданы инженерные сети и подготовлено 200-метровое помещение цифрового хранилища, рассказали URA.RU в пресс-службе компании. «ЦОД [Центр обработки данных] — это сложное сооружение с множеством систем жизнеобеспечения: водоснабжением, вентиляцией, пожарной безопасностью, видеонаблюдением, контролем доступа и электросетями. Наша команда уже оборудовала помещение для центра обработки данных, смонтировав и запустив все инженерные системы», — поделился вице-президент «Ростелекома» Иван Пичугин. Предполагается, что резервный центр будет круглосуточно обеспечивать свердловское правительство доступом к цифровым системам. «В режиме реального времени специалисты будут получать всю информацию о состоянии оборудования», — добавили в «Ростелекоме». По словам замгубернатора Дмитрия Ионина, чиновники теперь спокойны за бесперебойную работу своих сервисов. «В условиях внешнего давления на нашу страну крайне важным становится вопрос информационной безопасности и защиты данных. В рамках выполнения этой задачи мы приняли решение консолидировать все наши данные в едином центре обработки данных», — сказал он.

«Ростелеком» по заказу свердловского правительства обустраивает резервный центр обработки данных. На текущий момент созданы инженерные сети и подготовлено 200-метровое помещение цифрового хранилища, рассказали URA.RU в пресс-службе компании. «ЦОД [Центр обработки данных] — это сложное сооружение с множеством систем жизнеобеспечения: водоснабжением, вентиляцией, пожарной безопасностью, видеонаблюдением, контролем доступа и электросетями. Наша команда уже оборудовала помещение для центра обработки данных, смонтировав и запустив все инженерные системы», — поделился вице-президент «Ростелекома» Иван Пичугин. Предполагается, что резервный центр будет круглосуточно обеспечивать свердловское правительство доступом к цифровым системам. «В режиме реального времени специалисты будут получать всю информацию о состоянии оборудования», — добавили в «Ростелекоме». По словам замгубернатора Дмитрия Ионина, чиновники теперь спокойны за бесперебойную работу своих сервисов. «В условиях внешнего давления на нашу страну крайне важным становится вопрос информационной безопасности и защиты данных. В рамках выполнения этой задачи мы приняли решение консолидировать все наши данные в едином центре обработки данных», — сказал он.