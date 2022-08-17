Китай обвинил США в раздувании украинского конфликта

В Китае заявили, что США является инициатором украинского кризиса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США является инициатором украинского кризиса. Об этом сообщил военно-новостной портал КНР «Чжунго цзюньван».

«Использование ситуации на Украине для создания «контролируемой нестабильности» соответствует гегемонистским потребностям США в контроле над Европой. На протяжении всей истории, США создает «управляемые беспорядки» в различных регионах мира, для продвижения своей позиции», — пишет издание. По словам китайского портала, вспышка украинского кризиса «не произошло в одночасье, его зарождение было постепенным. В качестве «инициатора» этого кризиса вина лежит на США.

Также портал отметил, что с приходом к власти президента США Джо Байдена, поддержка Украины со стороны Штатов только усилилась. При этом, американской стороной игнорируются как рекомендации по безопасности, выдвинутые Россией, а также Минские соглашения.

Ранее бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер высказал мнение, что США находятся на грани войны с Китаем и Россией из-за неумелой внешней политики. В Китае США также сравнили с безнадежно больным человеком, сообщает MK.RU.

С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию, цель которой — защита мирного населения Донбасса от киевского режима. США и страны Запада активно вмешиваются в конфликт, оказывая всевозможную помощь Киеву и накладывая санкции против РФ.