Генпрокурор РФ остановил безвластие в пригороде Екатеринбурга

Полновесного прокурорского начальника в Ревде не было с апреля
Генпрокурор РФ Игорь Краснов назначил нового руководителя надзорного ведомства в Ревде (пригород Екатеринбурга). Им стал старший советник юстиции Григорий Чесноков, работающий в прокурорской структуре с 2009 года. Полновесного начальника в прокуратуре Ревды не было с апреля, когда предшественник Чеснокова Алексей Сидорук вышел на пенсию.
«Назначение Чеснокова подтверждаем», — сказали корреспонденту в свердловской прокуратуре, комментируя информацию, появившуюся в местных СМИ.
Про Чеснокова известно, что после окончания юракадемии он работал помощником прокурора Октябрьского района Екатеринбурга. Впоследствии его перевели на должность прокурора Талицкого района, откуда Чесноков и перешел в Ревду.
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