16 августа 2022

Генпрокурор РФ остановил безвластие в пригороде Екатеринбурга

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Заседание областной думы. Курган, прокурор, прокуратура, полковник, погоны прокурора
Полновесного прокурорского начальника в Ревде не было с апреля Фото:

Генпрокурор РФ Игорь Краснов назначил нового руководителя надзорного ведомства в Ревде (пригород Екатеринбурга). Им стал старший советник юстиции Григорий Чесноков, работающий в прокурорской структуре с 2009 года. Полновесного начальника в прокуратуре Ревды не было с апреля, когда предшественник Чеснокова Алексей Сидорук вышел на пенсию.

«Назначение Чеснокова подтверждаем», — сказали корреспонденту в свердловской прокуратуре, комментируя информацию, появившуюся в местных СМИ.

Про Чеснокова известно, что после окончания юракадемии он работал помощником прокурора Октябрьского района Екатеринбурга. Впоследствии его перевели на должность прокурора Талицкого района, откуда Чесноков и перешел в Ревду.

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Генпрокурор РФ Игорь Краснов назначил нового руководителя надзорного ведомства в Ревде (пригород Екатеринбурга). Им стал старший советник юстиции Григорий Чесноков, работающий в прокурорской структуре с 2009 года. Полновесного начальника в прокуратуре Ревды не было с апреля, когда предшественник Чеснокова Алексей Сидорук вышел на пенсию. «Назначение Чеснокова подтверждаем», — сказали корреспонденту в свердловской прокуратуре, комментируя информацию, появившуюся в местных СМИ. Про Чеснокова известно, что после окончания юракадемии он работал помощником прокурора Октябрьского района Екатеринбурга. Впоследствии его перевели на должность прокурора Талицкого района, откуда Чесноков и перешел в Ревду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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