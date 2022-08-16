В ТРК «Столица» в Перми открылся сетевой белорусский магазин

В пермском ТРК «Столица» открылся новый отдел — магазин сети «Белорусская косметика». Об открытии сообщили в соцсетях торгового центра.
«На первом этаже ТРК открылся фирменный магазин „Белорусская косметика“. Огромный выбор: от декоративной косметики до бытовой химии», — указано в посте.
«Белорусская косметика» — это сеть фирменных магазинов декоративной косметики, парфюмерии, а также товаров для дома преимущественно белорусского производства. В Перми помимо новой точки действует еще четыре магазина: по адресу ул. Куйбышева,47, в ТРК «Спешиlove», в ТЦ «Шоколад» и ТЦ «Метелица». Их можно отличить от других магазинов с похожими названиями логотипом с красными буквами «bk» в белом круге с зеленым листочком.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ТРК «Семья» открылся новый сетевой магазин обуви. Он расположился на первом этаже.
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