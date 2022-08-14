В пермском ТРК «Семья» открылся популярный сетевой магазин обуви

Отдел находится на втором этаже первой очереди ТРК
В пермском ТРК «Семья» открылся сетевой мультибрендовый магазин обуви GUT! Об этом сообщили в соцсетях торгового центра.
«Открытие августа! GUT! теперь в ТРК „Семья“. В ассортименте магазина представлено более 30 брендов обуви от ведущих мировых производителей: Tamaris, S`Oliver, Rieker, а также обувь собственной торговой марки GUT!», — сообщили в торговом центре.
Это уже девятый магазин сети, открывшийся в Перми. Он расположился на втором этаже первой очереди ТРК.
Ранее URA.RU рассказывало про открытие другого обувного в этом же торговом центре. Речь о мультибрендовом магазине — «Модное место».
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