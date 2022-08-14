14 августа 2022

В пермском ТРК «Семья» открылся популярный сетевой магазин обуви

© Служба новостей «URA.RU»
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Обувной магазин Покровский. Екатеринбург, покровский, обувь, женская, обувной магазин
Отдел находится на втором этаже первой очереди ТРК Фото:

В пермском ТРК «Семья» открылся сетевой мультибрендовый магазин обуви GUT! Об этом сообщили в соцсетях торгового центра.

«Открытие августа! GUT! теперь в ТРК „Семья“. В ассортименте магазина представлено более 30 брендов обуви от ведущих мировых производителей: Tamaris, S`Oliver, Rieker, а также обувь собственной торговой марки GUT!», — сообщили в торговом центре.

Это уже девятый магазин сети, открывшийся в Перми. Он расположился на втором этаже первой очереди ТРК.

Ранее URA.RU рассказывало про открытие другого обувного в этом же торговом центре. Речь о мультибрендовом магазине — «Модное место».

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В пермском ТРК «Семья» открылся сетевой мультибрендовый магазин обуви GUT! Об этом сообщили в соцсетях торгового центра. «Открытие августа! GUT! теперь в ТРК „Семья“. В ассортименте магазина представлено более 30 брендов обуви от ведущих мировых производителей: Tamaris, S`Oliver, Rieker, а также обувь собственной торговой марки GUT!», — сообщили в торговом центре. Это уже девятый магазин сети, открывшийся в Перми. Он расположился на втором этаже первой очереди ТРК. Ранее URA.RU рассказывало про открытие другого обувного в этом же торговом центре. Речь о мультибрендовом магазине — «Модное место».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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