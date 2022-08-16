16 августа 2022

Миасский завод массово повышает зарплату

© Служба новостей «URA.RU»
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Конвейер АЗ
Завод в Миассе заработает во вторую смену Фото:

Автозавод «Урал» из Миасса (Челябинская область) увеличит зарплату всему коллективу в октябре. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, впервые за последнее время комплектует вторую смену в дополнение к первой.

«Завод давно работал в одну смену. Сейчас комплектуют вторую смену на главном конвейере. Людей приглашают из соседних городов. И чтобы обеспечить к труду интерес, будет повышение зарплаты в октябре всему коллективу», — рассказали URA.RU на автозаводе.

В минпроме региона добавили, что работники главного конвейера получат доплату за увеличение темпа сборки автомобилей. Соответствующий приказ об этом на автозаводе подписали 12 августа.

Предприятие увеличило выпуск продукции до 45 автомобилей в сутки. На ближайшие три года поставлена более масштабная задача: предприятие намерено увеличить темп почти в два раза, достигнув выпуска в 16 тысяч грузовиков в год. К концу 2022 года в планах произвести 9400 машин.

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Автозавод «Урал» из Миасса (Челябинская область) увеличит зарплату всему коллективу в октябре. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, впервые за последнее время комплектует вторую смену в дополнение к первой. «Завод давно работал в одну смену. Сейчас комплектуют вторую смену на главном конвейере. Людей приглашают из соседних городов. И чтобы обеспечить к труду интерес, будет повышение зарплаты в октябре всему коллективу», — рассказали URA.RU на автозаводе. В минпроме региона добавили, что работники главного конвейера получат доплату за увеличение темпа сборки автомобилей. Соответствующий приказ об этом на автозаводе подписали 12 августа. Предприятие увеличило выпуск продукции до 45 автомобилей в сутки. На ближайшие три года поставлена более масштабная задача: предприятие намерено увеличить темп почти в два раза, достигнув выпуска в 16 тысяч грузовиков в год. К концу 2022 года в планах произвести 9400 машин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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