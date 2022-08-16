Миасский завод массово повышает зарплату

Завод в Миассе заработает во вторую смену Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автозавод «Урал» из Миасса (Челябинская область) увеличит зарплату всему коллективу в октябре. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, впервые за последнее время комплектует вторую смену в дополнение к первой.

«Завод давно работал в одну смену. Сейчас комплектуют вторую смену на главном конвейере. Людей приглашают из соседних городов. И чтобы обеспечить к труду интерес, будет повышение зарплаты в октябре всему коллективу», — рассказали URA.RU на автозаводе.

В минпроме региона добавили, что работники главного конвейера получат доплату за увеличение темпа сборки автомобилей. Соответствующий приказ об этом на автозаводе подписали 12 августа.

Предприятие увеличило выпуск продукции до 45 автомобилей в сутки. На ближайшие три года поставлена более масштабная задача: предприятие намерено увеличить темп почти в два раза, достигнув выпуска в 16 тысяч грузовиков в год. К концу 2022 года в планах произвести 9400 машин.