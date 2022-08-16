В Кургане снесли памятник Ленину

Отсутствие памятника заметили депутаты гордумы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане возле второй горбольницы снесли памятник советскому политику Владимиру Ленину. Об этом сообщили депутаты гордумы Кургана Яков Сидоров и Максим Пивоваров.

«Как вы можете вместе с нами видеть — памятника уже нет. Памятник Ленину в городе Кургане снесли. <…> На это самое место мы практически каждый год приезжали, фотографировались, возлагали цветы», — объяснил Пивоваров в видео, опубликованном на странице Сидорова в соцсети «ВКонтакте».

Депутаты объяснили, что на участке, который находится в границах улиц Карбышева, Перова, Попова и Циолковского представители мэрии предложили поменять назначение территории, в том числе, на зону застройки многоэтажными жилыми домами. Об этом они узнали на заседании депутатской комиссии. Пивоваров рассказал, что, когда еще не знал про отсутствие памятника, спрашивал в мэрии, что будет со скульптурой. Ему ответили, что памятник можно будет забрать, демонтировать, и этот вопрос будет рассматриваться. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. На момент написания новости ответ не был получен.

Ранее представители московской киностудии «Паралакс Пикчерз», которые снимают фильм про памятники Ленину, приехали в Курган, так как их заинтересовал местный памятник на центральной площади. Помимо этого, в 2023 году в Куртамыше планируют перенести местный памятник Ленину на новый постамент.