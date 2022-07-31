В курганском городе перенесут памятник Ленину

01 августа 2022 в 13:21 Размер текста - 17 +

По словам местных властей, памятник в Куртамыше необходимо переставить на новый постамент (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Куртамыше Курганской области на новый постамент перенесут памятник, посвященный советскому политику Владимиру Ленину (Ульянову). Об этом URA.RU сообщил глава Куртамышского муниципального округа Андрей Гвоздев. «Сама статуя останется та же самая. А постамент сделан в давние времена из красного кирпича при отсутствии гидроизоляции, поэтому он изнутри разрушается. Есть желание сделать постамент в непосредственной близости [на площади], а старый вместе с трибунами убрать, и переставить памятник со старого постамента на новый», — рассказал Гвоздев. Он объяснил, что сейчас готовится проектно-сметная документация, поэтому работы могут начаться в следующем году. Старые постамент и трибуны, по данным Гвоздева, уже восстановить невозможно. По его словам, новый постамент и работы по переносу памятника обойдутся бюджету округа примерно в 1 000 000 рублей. Ранее в Курган приехали представители московской киностудии «Паралакс Пикчерз», которые снимают фильм про памятники Ленину в разных городах России. Сотрудники киностудии удивись тому, что в Кургане местные чиновники не стесняются выступать возле этого памятника.

В городе Куртамыше Курганской области на новый постамент перенесут памятник, посвященный советскому политику Владимиру Ленину (Ульянову). Об этом URA.RU сообщил глава Куртамышского муниципального округа Андрей Гвоздев. «Сама статуя останется та же самая. А постамент сделан в давние времена из красного кирпича при отсутствии гидроизоляции, поэтому он изнутри разрушается. Есть желание сделать постамент в непосредственной близости [на площади], а старый вместе с трибунами убрать, и переставить памятник со старого постамента на новый», — рассказал Гвоздев. Он объяснил, что сейчас готовится проектно-сметная документация, поэтому работы могут начаться в следующем году. Старые постамент и трибуны, по данным Гвоздева, уже восстановить невозможно. По его словам, новый постамент и работы по переносу памятника обойдутся бюджету округа примерно в 1 000 000 рублей. Ранее в Курган приехали представители московской киностудии «Паралакс Пикчерз», которые снимают фильм про памятники Ленину в разных городах России. Сотрудники киностудии удивись тому, что в Кургане местные чиновники не стесняются выступать возле этого памятника.