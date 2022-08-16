16 августа 2022

В курганском дачном поселке в пожаре погиб человек. Фото

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Пожар в Малиновке. Курган, пожар, тушение, лес, огонь, смог , лесные пожары
Курганские пожарные потушили горевший дачный домик и нашли погибшего мужчину Фото:

В Кургане 16 августа сгорел дачный дом в поселке СНТ «Восход-4». Послу тушения пожарные обнаружили тело человека. Об этом рассказали в следственном управлении СК РФ по Курганской области.

«16 августа 2022 года в СНТ „Восход 4“ по ул. Авиаторов произошло возгорание дачного дома. После тушения пожара на месте происшествия обнаружено тело мужчины, личность погибшего установлена», — сообщили в управлении. Пожар произошел в 9 часов утра. Силы ГУ МЧС прибыли на вызов, поступивший в 9:08, и потушили горевший домик в 10:49.

Как заявили в следственном комитете, в пожаре погиб 31-летний мужчина. Свидетели рассказали, что накануне пожара его видели в состоянии алкогольного опьянения. По первоначальной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Точную причину смерти человека назовут после экспертизы. Проводится доследственная проверка.

В Кургане16 августа после тушения пожара в дачном домике нашли тело погибшего человека
Остатки сгоревшего дачного домика в Кургане, в котором погиб человек

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В Кургане 16 августа сгорел дачный дом в поселке СНТ «Восход-4». Послу тушения пожарные обнаружили тело человека. Об этом рассказали в следственном управлении СК РФ по Курганской области. «16 августа 2022 года в СНТ „Восход 4“ по ул. Авиаторов произошло возгорание дачного дома. После тушения пожара на месте происшествия обнаружено тело мужчины, личность погибшего установлена», — сообщили в управлении. Пожар произошел в 9 часов утра. Силы ГУ МЧС прибыли на вызов, поступивший в 9:08, и потушили горевший домик в 10:49. Как заявили в следственном комитете, в пожаре погиб 31-летний мужчина. Свидетели рассказали, что накануне пожара его видели в состоянии алкогольного опьянения. По первоначальной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Точную причину смерти человека назовут после экспертизы. Проводится доследственная проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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