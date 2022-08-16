В Кургане 16 августа сгорел дачный дом в поселке СНТ «Восход-4». Послу тушения пожарные обнаружили тело человека. Об этом рассказали в следственном управлении СК РФ по Курганской области.
«16 августа 2022 года в СНТ „Восход 4“ по ул. Авиаторов произошло возгорание дачного дома. После тушения пожара на месте происшествия обнаружено тело мужчины, личность погибшего установлена», — сообщили в управлении. Пожар произошел в 9 часов утра. Силы ГУ МЧС прибыли на вызов, поступивший в 9:08, и потушили горевший домик в 10:49.
Как заявили в следственном комитете, в пожаре погиб 31-летний мужчина. Свидетели рассказали, что накануне пожара его видели в состоянии алкогольного опьянения. По первоначальной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Точную причину смерти человека назовут после экспертизы. Проводится доследственная проверка.
В Кургане16 августа после тушения пожара в дачном домике нашли тело погибшего человека
фото: ГУ МЧС России по Курганской области
Остатки сгоревшего дачного домика в Кургане, в котором погиб человек
фото: СУ СК РФ по Курганской области
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В Кургане 16 августа сгорел дачный дом в поселке СНТ «Восход-4». Послу тушения пожарные обнаружили тело человека. Об этом рассказали в следственном управлении СК РФ по Курганской области. «16 августа 2022 года в СНТ „Восход 4“ по ул. Авиаторов произошло возгорание дачного дома. После тушения пожара на месте происшествия обнаружено тело мужчины, личность погибшего установлена», — сообщили в управлении. Пожар произошел в 9 часов утра. Силы ГУ МЧС прибыли на вызов, поступивший в 9:08, и потушили горевший домик в 10:49. Как заявили в следственном комитете, в пожаре погиб 31-летний мужчина. Свидетели рассказали, что накануне пожара его видели в состоянии алкогольного опьянения. По первоначальной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Точную причину смерти человека назовут после экспертизы. Проводится доследственная проверка.