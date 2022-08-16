В Перми пройдет вечеринка в купальниках у открытого бассейна

17 августа 2022 в 13:33 Размер текста - 17 +

На вечеринке обещают теплую воду, освежающие напитки и танцевальную музыку Фото: Размик Закарян © URA.RU В Перми пройдет вечеринка у бассейна под открытым небом. Мероприятие организуют термы «Тенториум» и ночной клуб name:. О совместной тусовке пишут в соцсетях обеих компаний. «Пятница. 19/08. Друзья, такого еще не было! Термы приглашают вас провести потрясающий вечер у бассейна под открытым небом в сопровождении летнего заката и фантастических звуков от резидентов концептуального бар-клуба „name:“», — написали на странице терм в соцсети «ВКонтакте». На вечеринке обещают атмосферу настоящего отдыха: теплая вода, освежающие коктейли общение и танцевальная музыка. С 19:00 до 00:00 за пультом будут DJ Anton и DJ`s Basco & Fokin. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми открылся новый бар. Его фишка — оригинальные настойки.

В Перми пройдет вечеринка у бассейна под открытым небом. Мероприятие организуют термы «Тенториум» и ночной клуб name:. О совместной тусовке пишут в соцсетях обеих компаний. «Пятница. 19/08. Друзья, такого еще не было! Термы приглашают вас провести потрясающий вечер у бассейна под открытым небом в сопровождении летнего заката и фантастических звуков от резидентов концептуального бар-клуба „name:“», — написали на странице терм в соцсети «ВКонтакте». На вечеринке обещают атмосферу настоящего отдыха: теплая вода, освежающие коктейли общение и танцевальная музыка. С 19:00 до 00:00 за пультом будут DJ Anton и DJ`s Basco & Fokin. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми открылся новый бар. Его фишка — оригинальные настойки.