16 августа 2022

В Перми пройдет вечеринка в купальниках у открытого бассейна

© Служба новостей «URA.RU»
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Баден-Баден. Екатеринбург, бассейн, баден-баден, баден
На вечеринке обещают теплую воду, освежающие напитки и танцевальную музыку Фото:

В Перми пройдет вечеринка у бассейна под открытым небом. Мероприятие организуют термы «Тенториум» и ночной клуб name:. О совместной тусовке пишут в соцсетях обеих компаний.

«Пятница. 19/08. Друзья, такого еще не было! Термы приглашают вас провести потрясающий вечер у бассейна под открытым небом в сопровождении летнего заката и фантастических звуков от резидентов концептуального бар-клуба „name:“», — написали на странице терм в соцсети «ВКонтакте».

На вечеринке обещают атмосферу настоящего отдыха: теплая вода, освежающие коктейли общение и танцевальная музыка. С 19:00 до 00:00 за пультом будут DJ Anton и DJ`s Basco & Fokin.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми открылся новый бар. Его фишка — оригинальные настойки.

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В Перми пройдет вечеринка у бассейна под открытым небом. Мероприятие организуют термы «Тенториум» и ночной клуб name:. О совместной тусовке пишут в соцсетях обеих компаний. «Пятница. 19/08. Друзья, такого еще не было! Термы приглашают вас провести потрясающий вечер у бассейна под открытым небом в сопровождении летнего заката и фантастических звуков от резидентов концептуального бар-клуба „name:“», — написали на странице терм в соцсети «ВКонтакте». На вечеринке обещают атмосферу настоящего отдыха: теплая вода, освежающие коктейли общение и танцевальная музыка. С 19:00 до 00:00 за пультом будут DJ Anton и DJ`s Basco & Fokin. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми открылся новый бар. Его фишка — оригинальные настойки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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