Врач: «Айдаровцы»* под наркотиками пытали пленных в больнице ЛНР

17 августа 2022 в 14:02 Размер текста - 17 +

Город Счастье, где находится больница, был освобожден в феврале 2022 Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На территории больницы в городе Счастье Луганской народной республики боевики националистического батальона «Айдар» (организация, запрещенная в РФ) пытали, стреляли в пленных ополченцев и угрожали врачам. Как сообщил корреспонденту URA.RU главный врач медицинского учреждения Олег Супрун, преступления украинские нацбатовцы совершали в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. «Это было время беспредела. „Айдар“ у нас жил в отделении дневного стационара два года. Всего было человек 60, в основном их медицинское подразделение. Я не хотел пускать [айдаровцев], потому что это подвергало опасности наших больных. Но автомат — серьезный аргумент. Понимаете, в батальоне служат далекие от интеллектуального развития и норм поведения люди. То, что они делали с пленными, ужасно — их избивали и использовали как мишени. Мы кого могли, прятали в отделении гинекологии. А кого могли, обменивали — связывались с ополченцами, я давал номер телефона, приезжали жены [пленных] и решали вопрос. Но не всех, тех, кого увозили в комендатуру „на беседу“… скажем так, контакт с ними на сегодняшний день потерян. Врачам больницы угрожали — называли сепарами, грозились расстрелять, у меня „Уазик“ отобрали, пришлось их главному звонить», — рассказал собеседник. По словам главного врача, такое поведение «айдаровцев» было обычным. Причиной тому — массовое потребление алкоголя и наркотических веществ. «Они невменяемые. Вы не представляете, сколько наркотиков у них было. Сумки полные американского бутерфанола (аналог промедола и морфина). Привозили такого [айдаровца] — ведет себя как прыгающая обезьяна, а в желудке только энергетик. Они — потерянные люди, их вначале лечить нужно, а уже потом наказывать. Я спрашивал, ради чего они воюют? Ответ один: „Я поеду на машине отсюда. Или заработаю, или так возьму“», — вспоминает мужчина. Город Счастье Луганской народной республики был освобожден в феврале 2022 года. Больница была повреждена в ходе боевых действий обстрелом с украинской территории и сейчас ремонтируется силами российских специалистов. 24 февраля Владимир Путин отдал приказ о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства заявил, что ее главная задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. * — Батальон «Айдар» — организация, запрещенная в России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На территории больницы в городе Счастье Луганской народной республики боевики националистического батальона «Айдар» (организация, запрещенная в РФ) пытали, стреляли в пленных ополченцев и угрожали врачам. Как сообщил корреспонденту URA.RU главный врач медицинского учреждения Олег Супрун, преступления украинские нацбатовцы совершали в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. «Это было время беспредела. „Айдар“ у нас жил в отделении дневного стационара два года. Всего было человек 60, в основном их медицинское подразделение. Я не хотел пускать [айдаровцев], потому что это подвергало опасности наших больных. Но автомат — серьезный аргумент. Понимаете, в батальоне служат далекие от интеллектуального развития и норм поведения люди. То, что они делали с пленными, ужасно — их избивали и использовали как мишени. Мы кого могли, прятали в отделении гинекологии. А кого могли, обменивали — связывались с ополченцами, я давал номер телефона, приезжали жены [пленных] и решали вопрос. Но не всех, тех, кого увозили в комендатуру „на беседу“… скажем так, контакт с ними на сегодняшний день потерян. Врачам больницы угрожали — называли сепарами, грозились расстрелять, у меня „Уазик“ отобрали, пришлось их главному звонить», — рассказал собеседник. По словам главного врача, такое поведение «айдаровцев» было обычным. Причиной тому — массовое потребление алкоголя и наркотических веществ. «Они невменяемые. Вы не представляете, сколько наркотиков у них было. Сумки полные американского бутерфанола (аналог промедола и морфина). Привозили такого [айдаровца] — ведет себя как прыгающая обезьяна, а в желудке только энергетик. Они — потерянные люди, их вначале лечить нужно, а уже потом наказывать. Я спрашивал, ради чего они воюют? Ответ один: „Я поеду на машине отсюда. Или заработаю, или так возьму“», — вспоминает мужчина. Город Счастье Луганской народной республики был освобожден в феврале 2022 года. Больница была повреждена в ходе боевых действий обстрелом с украинской территории и сейчас ремонтируется силами российских специалистов. 24 февраля Владимир Путин отдал приказ о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства заявил, что ее главная задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. * — Батальон «Айдар» — организация, запрещенная в России.