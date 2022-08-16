В столовой суда задержали екатеринбургскую журналистку

17 августа 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции забрали Шукаеву по окончании заседания в облсуде Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге полиция задержала журналистку Елену Шукаеву. Как рассказал URA.RU ее адвокат Роман Качанов, это произошло в столовой областного суда — после рассмотрения апелляции Шукаевой по делу о дискредитации армии РФ. «Мы обедали в столовой областного суда (суд сегодня отклонил апелляцию), подошли сотрудники полиции, забрали Елену в УМВД. Там на нее составили протокол по [административной] статье 20.3 („Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций“). Сейчас Елена в Ленинском суде», — поделился Качанов. По его словам, претензии к Шукаевой связаны с тем, что в 2017 году она репостнула на свою страницу в соцсети «ВКонтакте» фильм «Он вам не Димон», подготовленный ФБК (внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена). Шукаевой грозит до 15 суток ареста. Как писало URA.RU, под этим же предлогом суд 10 августа арестовал на 14 суток депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Холодарева, которого ранее дважды штрафовали по статье о фейках про армию. Про Шукаеву в местной медиатусовке известно немного. В telegram-каналах она упоминается как внештатный автор «Новой газеты». Также ее заметки размещались на сайте екатеринбургского «Мемориала» (общество признано в России НКО-иноагентом и ликвидировано).

В Екатеринбурге полиция задержала журналистку Елену Шукаеву. Как рассказал URA.RU ее адвокат Роман Качанов, это произошло в столовой областного суда — после рассмотрения апелляции Шукаевой по делу о дискредитации армии РФ. «Мы обедали в столовой областного суда (суд сегодня отклонил апелляцию), подошли сотрудники полиции, забрали Елену в УМВД. Там на нее составили протокол по [административной] статье 20.3 („Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций“). Сейчас Елена в Ленинском суде», — поделился Качанов. По его словам, претензии к Шукаевой связаны с тем, что в 2017 году она репостнула на свою страницу в соцсети «ВКонтакте» фильм «Он вам не Димон», подготовленный ФБК (внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена). Шукаевой грозит до 15 суток ареста. Как писало URA.RU, под этим же предлогом суд 10 августа арестовал на 14 суток депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Холодарева, которого ранее дважды штрафовали по статье о фейках про армию. Про Шукаеву в местной медиатусовке известно немного. В telegram-каналах она упоминается как внештатный автор «Новой газеты». Также ее заметки размещались на сайте екатеринбургского «Мемориала» (общество признано в России НКО-иноагентом и ликвидировано).