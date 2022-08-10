Екатеринбургский депутат-критик спецоперации арестован

Защита Алексея Холодарева планирует подавать апелляцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Октябрьский суд Екатеринбурга арестовал на 14 суток депутата гордумы Алексея Холодарева за демонстрацию экстремистских материалов в соцсетях. Об этом URA.RU сообщил адвокат Алексей Бушмаков, представляющий интересы Холодарева, и подтвердили в пресс-службе суда.

По словам Бушмакова, претензии силовиков к Холодареву могут быть связаны с тем, что в 2017 году он на своей странице в соцсети «ВКонтакте» разместил фильм «Он вам не Димон», подготовленный ФБК (внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена). «Будем обжаловать», — сказал адвокат.

Как писало URA.RU, Холодарева задержали днем 10 августа в отделе полиции №7, куда его вызвали для составления очередного протокола. Ранее суды дважды штрафовали депутата по статье о дискредитации армии РФ. Политик неоднократно публично критиковал спецоперацию РФ на Украине.

А власти ломали голову, как лишить его мандата. Но оказалось, что рычагов воздействия нет: поскольку Холодарев в 2018 году избирался по спискам («Справедливой России», которая спешно исключила его из своих рядов), покинуть гордуму он может только по собственному желанию. Чтобы продемонстрировать вышестоящим руководителям и силовикам, что она не бездействует, гордума рассмотрела высказывания Холодарева на комиссии по этике. «Действия Холодарева А. Ю. дискредитируют органы власти, подрывают доверие к деятельности Екатеринбургской городской думы», — постановили депутаты.

О специальной военной операции на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Заявленная цель кампании — освобождение ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация Украины.