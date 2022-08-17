RND: Германия готовится к массовым протестам осенью

Власти Германии ждут массовых протестов из-за кризиса в стране Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управление по защите Конституции Германии готовится к экстремистским протестам осенью. Об этом пишет немецкое агентство Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на свои источники.

«Федеральное управление по защите конституции (BfV) готовится к возможным протестам экстремистов против инфляции и роста цен на энергоносители осенью. Чтобы иметь возможность быстро реагировать на события, BfV организовала специальную оценочную группу, охватывающую все области явлений. В этом спецподразделении вместе работают специалисты из различных областей, таких как правый и левый экстремизм, делегитимация государства, связанная с конституционной защитой, и контрразведка», — пишет RND.

Ранее немецкие пользователи социальных сетей начали призывать граждан выходить на протесты из-за экономических проблем, вызванных санкциями против России. Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер также заявила об опасности массовых беспорядков в ближайшее время. Акции протесты уже проходили в Германии в преддверии саммита G7, пишет RT.