Махонин оценил готовность региона к мощной волне коронавируса

17 августа 2022 в 17:02 Размер текста - 17 +

В медучреждения Пермского края закуплено необходимое оборудование для борьбы с коронавирусной инфекцией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал резкий всплеск заболеваемости коронавирусом. По его словам, краевые власти готовы к борьбе с COVID-19, для этого закуплена вся необходимая медицинская техника и оборудование. Об этом он заявил встрече с представителями СМИ, которая состоялась в городе Чусовой, передает корреспондент URA.RU. «Заболеваемость действительно растет. Это понятно. Но мы не видим такого роста госпитализаций, как в прошлую Волгу. Мы готовы, конечно же, значительно лучше, чем в прошлые разы. Купили компьютерные томографы, готовы и с точки зрения обеспеченности кислородом и так далее. Но когда идет пандемия, ни одна медицинская сеть мира не выдерживает, это непредсказуемый процесс. Спасает только коллективный иммунитет», — сказал Махонин. По словам губернатора, «самая большая угроза, это низкая степень иммунизации». Сейчас в регионе вакцинировано 60% от необходимого количества, а ревакцинацию прошло лишь 30% жителей. При этом Махонин добавил, что при увеличивающемся количестве заболевших, такого количество госпитализаций, как в предыдущую волну заболеваемости, не зафиксировано. Вопрос введения коронавирусных ограничений краевым оперштабом не обсуждался. На минувшей неделе в Пермском крае отмечался рост числа заболевших коронавирусом. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за последние сутки в крае выявлено 368 новых случаев заболеваемости COVID-19. «По абсолютному числу вновь регистрируемых случаев Пермский край занимает 19 ранговое место среди субъектов РФ», -отмечает надзорное ведомство. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал резкий всплеск заболеваемости коронавирусом. По его словам, краевые власти готовы к борьбе с COVID-19, для этого закуплена вся необходимая медицинская техника и оборудование. Об этом он заявил встрече с представителями СМИ, которая состоялась в городе Чусовой, передает корреспондент URA.RU. «Заболеваемость действительно растет. Это понятно. Но мы не видим такого роста госпитализаций, как в прошлую Волгу. Мы готовы, конечно же, значительно лучше, чем в прошлые разы. Купили компьютерные томографы, готовы и с точки зрения обеспеченности кислородом и так далее. Но когда идет пандемия, ни одна медицинская сеть мира не выдерживает, это непредсказуемый процесс. Спасает только коллективный иммунитет», — сказал Махонин. По словам губернатора, «самая большая угроза, это низкая степень иммунизации». Сейчас в регионе вакцинировано 60% от необходимого количества, а ревакцинацию прошло лишь 30% жителей. При этом Махонин добавил, что при увеличивающемся количестве заболевших, такого количество госпитализаций, как в предыдущую волну заболеваемости, не зафиксировано. Вопрос введения коронавирусных ограничений краевым оперштабом не обсуждался. На минувшей неделе в Пермском крае отмечался рост числа заболевших коронавирусом. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за последние сутки в крае выявлено 368 новых случаев заболеваемости COVID-19. «По абсолютному числу вновь регистрируемых случаев Пермский край занимает 19 ранговое место среди субъектов РФ», -отмечает надзорное ведомство.