Махонин заявил о готовности отказаться от части полномочий

17 августа 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин пояснил, почему пришло время избавиться от полномочий премьер-министра Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не исключил, что в ближайшее время может передать пост премьер-министра, который он сейчас занимает, другому человеку. Об этом он заявил на встрече с представителями СМИ, которая состоялась в городе Чусовой, передает корреспондент URA.RU. «Я не люблю быстрых решений из разряда просто заткнуть кадровую дыру. Человека сперва надо проверить в бою, а потом делать назначения. И мне самому важно разобраться в вопросе. Сейчас можно назначить на должность председателя правительства кого-то другого», — отметил Махонин. Он добавил, что хорошо понимает юриспруденцию (Махонин имеет юридическое образование) и промышленные технологии. Глава региона упомянул, что за семь лет работы в ФАС РФ «объехал все площадки заводов, чтобы понять все цепочки». Губернатор заявил, что не спешил с назначением вице-премьера по строительству, поскольку сам хотел хорошо разобраться в вопросе. И сейчас, по аналогии, пришло время передать полномочия премьер-министра, которые исполняет глава региона, другому человеку.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не исключил, что в ближайшее время может передать пост премьер-министра, который он сейчас занимает, другому человеку. Об этом он заявил на встрече с представителями СМИ, которая состоялась в городе Чусовой, передает корреспондент URA.RU. «Я не люблю быстрых решений из разряда просто заткнуть кадровую дыру. Человека сперва надо проверить в бою, а потом делать назначения. И мне самому важно разобраться в вопросе. Сейчас можно назначить на должность председателя правительства кого-то другого», — отметил Махонин. Он добавил, что хорошо понимает юриспруденцию (Махонин имеет юридическое образование) и промышленные технологии. Глава региона упомянул, что за семь лет работы в ФАС РФ «объехал все площадки заводов, чтобы понять все цепочки». Губернатор заявил, что не спешил с назначением вице-премьера по строительству, поскольку сам хотел хорошо разобраться в вопросе. И сейчас, по аналогии, пришло время передать полномочия премьер-министра, которые исполняет глава региона, другому человеку.